スターバックス コーヒー ジャパンは、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京にて、11月1日より、ホリデーシーズンを彩るグッズコレクションを発売する。

“HOLIDAY SHOW for one’s joy”をテーマに、煌びやかなホリデーのショータイムを演出するようなステンレスボトルやマグカップが登場。喜びあふれるこの時期ならではのエレガントなシーズナルグッズとともに、上質なひとときを楽しんで欲しい。

ホリデー グッズコレクション

今年のロースタリー 東京のホリデーコレクションは、ホリデーのショータイムを思わせる煌びやかなアイテムを用意した。輝くスポットライトと舞台幕のエレガントな雰囲気を、ゴールドとベルベットネイビーで表現したステンレスボトルやマグカップ、巾着など日常を特別な時間に変えるアイテムが揃う。大切な人や自身へのギフトにもぴったりなコレクションとともに、喜びあふれる素敵なホリデーのひとときを過ごして欲しい。

詳細情報は以下の通り。

スターバックス リザーブ ステンレスボトル ブルー&シルバー591ml 5,300円。★

スターバックス リザーブ ステンレスボトル ブルー&シルバー591ml

煌びやかなブルーからシルバーへのグラデーションにロゴをあしらったステンレスボトル。ショータイムの終わりを思わせるエレガントなデザインがコーヒーシーンを彩る。真空二重構造ステンレスで保温・保冷性に優れている。

スターバックス リザーブ ステンレスボトル シルバー281ml 4,800円。★

スターバックス リザーブ ステンレスボトル シルバー281ml

煌びやかなシルバーのグリッターを散りばめたステンレスボトル。クリスマスのオーナメントやステージのスポットライトを思わせるドットのデザインがアクセントに。真空二重構造ステンレスで保温・保冷性に優れている。

スターバックス リザーブ ステンレスコールドカップタンブラー レッド473ml(リッド付) 5,300円。★

スターバックス リザーブ ステンレスコールドカップタンブラー レッド473ml(リッド付)



ホリデーを華やかに彩るグリッターレッドからシャンパンゴールドのグラデーションに、ストライプが入ったボディのタンブラーは、ショータイムの幕開けを感じさせるデザイン。冷たい飲み物にはストロー付きリッドを、ホットの飲み物には付属のリッドを付け替えして、ドリンクや気分に合わせて楽しめる。

スターバックス リザーブ ストライプマグ ブルー/ホワイト 355ml 各3,600円。

スターバックス リザーブ ストライプマグ ブルー/ホワイト 355ml

ホリデーのテーブルを彩るゴールドのボトムとストライプのデザインが印象的なマグカップ。舞台幕のベルベットのようなマットな質感が上質な雰囲気を奏でる。ペアで揃えてのギフトにもおすすめ。

スターバックス リザーブ ドレープマグ ネイビー 355ml 3,300円。

スターバックス リザーブ ドレープマグ ネイビー 355ml

ベルベットの舞台幕の揺らぎを表現した磁器製のマグカップ。華やかさと落ち着きを演出する深いネイビーカラーが、ホリデーのコーヒーシーンに彩りを添えてくれる。

スターバックス リザーブ ステムグラスメタリックブルー/シルバー 355ml 各3,100円。

スターバックス リザーブ ステムグラスメタリックブルー/シルバー 355ml

ロースタリーのバーカウンター内にある、コーヒー豆がストックされるサイロの形状にインスパイアを受けたオリジナルデザインの脚付きグラス。ホームパーティーや普段のテーブルコーディネートを華やかに彩るメタリックブルーとシルバー2種類のカラーリングを用意した。

スターバックス リザーブ オーナメント ドレープマグネイビー 2,300円。

スターバックス リザーブ オーナメント ドレープマグネイビー

ホリデーコレクションとして登場するネイビーのドレープマグと同じデザインの磁器製オーナメント。ツリーのオーナメントとしてはもちろん、インテリアとしてもホリデー気分を盛り上げてくれる。

スターバックス リザーブ オーナメント サイログラス 2,300円。

スターバックス リザーブ オーナメント サイログラス

ロースタリーのバーカウンター内にある、コーヒー豆がストックされるサイロの形状にインスパイアを受けたグラスデザインの合成樹脂製のオーナメント。コーヒーの香りや味わいを感じるデザインがツリーに彩りを添える。

スターバックス リザーブ オーナメント コーヒーバッグ25 2,300円。

スターバックス リザーブ オーナメント コーヒーバッグ25

スターバックス リザーブ クリスマス 2025のコーヒー豆のパッケージをデザインした磁器製オーナメント。年度ごとに変わるパッケージデザインを忠実に再現している。

スターバックス リザーブ ロースタリー スノーグローブ ホリデー2025 3,800円。

スターバックス リザーブ ロースタリー スノーグローブ ホリデー2025

スターバックス リザーブ クリスマス 2025のコーヒー豆のパッケージとスターバックス リザーブ ロースタリーを象徴するマグカップを表現した、スノーグローブ。ゴールドの台座とゴールド&シルバーのフレークが、ホリデーシーズンを煌びやかに彩る。

スターバックス リザーブ ドローストリングポーチ ネイビー S 980円。 スターバックス リザーブ ドローストリングポーチ ネイビー L 1,200円。

スターバックス リザーブ ドローストリングポーチ

ネイビーのボディと、ゴールドのひもや刺繍で華やかな舞台幕をイメージした巾着型のポーチ。2サイズを用意。小物をまとめるのにぴったりな普段使いしやすいSサイズ。また、マグカップ1個がちょうどよく収まるため、ギフトバッグとしてもおすすめ。Lサイズは、旅行時の荷物をまとめるのにもちょうどよい少し大きめのサイズ。タンブラー1個とコーヒー豆250gのパッケージが収まり、ホリデーのギフトバッグとしても使える。

販売店舗は、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス公式オンラインストア。

★印アイテムは、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス公式オンラインストア、スターバックス リザーブ 販売店舗。

販売期間は、11月1日~ 。

※なくなり次第終了

※10月31日20:00よりオンライン先行販売あり。

※販売初日のみ一人各商品1点まで、翌日以降は、一人1商品につき10点まで購入可能