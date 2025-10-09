スターバックスでは、新作フラペチーノ『アサイー ベリー フラペチーノ』を10月10日より発売します。今年のハロウィンは黒猫をモチーフにしていて、SNSでは発売前からすでに大盛り上がり。発売に先駆けて行われた試飲会で、その特徴や味わい、おすすめのカスタマイズを聞いてきました。

新作『アサイー ベリー フラペチーノ』はどんな味?

『アサイー ベリー フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り717円、店内利用730円)

毎年驚きのフラペチーノが登場するスターバックスのハロウィンシーズン。今年はねこ耳チョコレートをあしらい、まるでいたずらをしている“黒猫”を思わせる「黒猫フラペチーノ」こと『アサイー ベリー フラペチーノ』が登場します。

カップの底には、ねこが爪を研いだり、おもちゃをかじっている動きをイメージしたザクザク食感のブラッククランチ。アサイーベリーを中心に、ラズベリーやカシス、ブラックベリーフレーバーなどを合わせたアサイーベリーベースに、カップに沿わせて注がれたブラックショコラソースが黒猫のシルエットを表現と、怪しい雰囲気を醸しだします。

ホイップクリームの上にはブラックショコラソースとねこ耳のチョコレートをトッピング。まるで黒猫がフラペチーノに潜んでいるかのようなシルエットと、見た目も味わいも楽しめる一杯になっています。

まずはメインのアサイーベリーベース部分から飲んでみると、カシスを強く感じる濃厚なベリーな味わい。『アサイー ベリー フラペチーノ』ではミルクを使用していないので、ベリーをふんだんに使ったスムージーを飲んでいるかのような華やかさを楽しめます。一見、甘そうなイメージがありましたが、実際に飲んでみるとベリー本来の甘酸っぱさが心地よく、目覚めの一杯として飲みたくなるような味わいです。

飲み進めていくと、ほろ苦さがベリーとも相性のよいブラックショコラソースや、ガリガリとしっかりと食感を楽しめるブラッククランチが現れ、飲み応えのある一杯になっています。

気になるねこ耳の形をしたチョコレートは、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙。程よい厚みがあるので、チョコレートそのものの風味をしっかりと味わえました。

『アサイー ベリー フラペチーノ』のカロリーは?

『アサイー ベリー フラペチーノ』のカロリーは、販売され次第追記します。

『アサイー ベリー フラペチーノ』の価格は?

『アサイー ベリー フラペチーノ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合730円、持ち帰りの場合717円です。

『アサイー ベリー フラペチーノ』のオススメのカスタムは?

おすすめのカスタマイズを聞いてみると、『アサイー ベリー フラペチーノ』は完成した味わいなのでまずはそのままがおすすめなのだそう。そのあとはチョコレートチップを追加(＋55円)して、ブラッククランチとは違う食感とチョコっぽさをプラスしてみたり、ホイップクリームなしにすれば、スムージーっぽく味わうことができますよ。

『アサイー ベリー フラペチーノ』の販売期間は?

『アサイー ベリー フラペチーノ』の販売期間は10月10日からなくなり次第終了となります。発売前からSNSで話題になっているので、気になっている人は早めに試してみてくださいね。

『ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ』と『アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー（アイス）』も発売

同日からはハロウィンのフードとして『ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ』が登場。また同じくアサイーベリーフレーバーの『アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー（アイス）』も発売されます。

真っ黒でちょっぴり不気味なチョコレートデニッシュ生地の中には、真っ赤なストロベリージャムが隠れていました。チョコレートデニッシュは甘さ控えめで、ジャムの甘酸っぱさを際立たせます。『アサイー ベリー フラペチーノ』を一緒に頼んで、ブラックショコラソースが絡んだホイップクリームをつけて食べるのもアリですよ。

『アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー（アイス）』(Tallサイズのみ/持ち帰り579円、店内利用590円)

一方『アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー（アイス）』は、アサイーベリーベースにブラックティーを合わせ、シトラス果肉をプラスしていて、ティーというよりかはジュースを飲んでいるかのようなフルーティー感。

アサイーとベリーの華やかさ、ブラックティーの深み、シトラス果肉の爽やかさのバランスがちょうどよく、リフレッシュしたい時に飲みたくなる一杯でした。定番メニューの『ゆず シトラス & ティー』が好きな人はハマるはず！ブラックティーをパッションティーに変更（0円）するのがおすすめのカスタマイズなのだそうです。

スタバ初となる華やかなアサイーベリーのフレーバーを、店内に隠れている黒猫を探しながら堪能してみてはいかがでしょうか？