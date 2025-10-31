ABEMA、「DOWNTOWN+」の厳選コンテンツが視聴可能となる新プランを発表

ABEMAが11月1日より、お笑いコンビ・ダウンタウンの独自のプラットフォームとなる「DOWNTOWN+」のコンテンツが視聴可能となる新プラン「ABEMA de DOWNTOWN+」の提供を開始することを発表した。

  • 「ABEMA de DOWNTOWN+」

    「ABEMA de DOWNTOWN+」

「DOWNTOWN+」より厳選した新作コンテンツを視聴可能

ABEMAでは、これまで様々な配信プラットフォームと提携し、「ABEMA de DAZN」や「ABEMA de J SPORTS」といった有料視聴プランを多数提供。そして今回、新たに提供を開始する「ABEMA de DOWNTOWN+」では、月額770円で「大喜利GRAND PRIX」「7：3トーク」「芯くったら負け! 実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」といった、「DOWNTOWN+」より厳選した新作コンテンツを視聴できる(※)。

また、毎週水曜日と金曜日には新作コンテンツないしはエピソードの追加も予定しているという。

※「ABEMA de DOWNTOWN+」では、ダウンタウン過去出演作品と生配信コンテンツの提供はなし。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
「DOWNTOWN+」のコンテンツは、「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーで構成。まずは、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートする。視聴方法はスマートフォン(アプリ)、テレビ(アプリ)、パソコン。料金は月額1,100円、年額1万1,000円。

