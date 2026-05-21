はんにゃ.川島、現在の年収は…寿司職人として成功を収める見事な転身ぶりにスタジオから驚きの声

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#118が、17日に配信された。

お笑い芸人を続けながら寿司職人に

番組では、新企画「転職して人生激変!? 年収HIGH＆LOW」と題し、転職によって人生を変えた5人のゲストが登場。前職と転職後のリアルな年収を大公開し、年収が上がったのか、下がったのかをななにーメンバーが予想する白熱のトークを繰り広げた。

番組後半には、お笑い芸人を続けながら寿司職人としても成功を収めている、はんにゃ.の川島章良が登場。2009年の大ブレイク時には月収500万円を稼ぎ、芸歴21年の平均年収は800万円だったと明かし、「当時、他の事務所だったら多分10億円稼いでたって言われていた」と、当時のすさまじい人気ぶりを語った。

そんなとき、有名寿司店の大将からの「カウンター越しに1対1でお客さんと接するから、空気を読んで場を盛り上げられる芸人に向いている」という助言を受け、寿司職人の道へ。現在は東京・恵比寿で週2日、コース2万5,000円の高級鮨店を間借り営業しており、予約は3カ月待ち。年収は芸人時代の平均の倍となる1,600万円へと大きく跳ね上がっていると明かし、見事な転身ぶりにスタジオからは驚きの声が上がった。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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はんにゃ.川島が

3年ぶりのスタジオ収録に登場！

現在の姿は？



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) May 17, 2026