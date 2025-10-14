11月1日に開始する新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)のインスタグラムが13日に更新され、収録現場の写真が公開された。

インスタグラムでは、皿などが乗っている机と2つのイスが用意されたセットを公開。「とある番組の収録現場 何かをしながらって、意外にトークがはずむんです」とコメントした。

この投稿に、「ワクワクするぞ～」「楽しみでしかたないです」「ああもう…待ち遠しいっ！」「ラーメン食べながら…ですかね？楽しみです！！！」「ワクワクが止まらねぇぜ！早く見た過ぎる！」「早くまっちゃんに会いたい」などと期待の声が寄せられている。

「DOWNTOWN+」のコンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーで構成。まずは、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートする。松本の新コンテンツについては、芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組など、多彩な企画を準備しているという。

視聴方法はスマートフォン(アプリ)、テレビ(アプリ)、パソコン。料金は月額1100円、年額1万1000円(いずれも税込み、定額制)。配信開始日は11月1日夜、申し込み開始日は10月24日で公式HPから受け付ける。