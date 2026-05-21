メガバンクの銀行員→結婚相談所の取締役　転職したきっかけは…

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#118が、17日に配信された。

メガバンクの銀行員から結婚相談所へ転職

番組では、新企画「転職して人生激変!? 年収HIGH＆LOW」と題し、転職によって人生を変えた5人のゲストが登場。前職と転職後のリアルな年収を大公開し、年収が上がったのか、下がったのかをななにーメンバーが予想する白熱のトークを繰り広げた。

番組前半、メガバンクの銀行員から結婚相談所の取締役へ転職し、年収が大激変を遂げた勝倉千尋さんが登場。「林間学校の宿がオンボロだったのが不快で、快適を買うにはお金が必要だと思った」という理由で新卒でメガバンクに入社。20代で数十億の融資を動かすなど、過酷な労働環境から「生きる理由を作るために高級時計を60回払いで買った」という過去を告白し、当時の年収についても「700万円だった」と語る。

そんな勝倉さんが転職したきっかけは、銀行員時代に「お金があっても結婚できるわけじゃない」という事例を多く目の当たりにし、恋愛相談のニーズを感じたこと。最初は1時間6,600円でLINEの返信や会話のいろはを教える恋愛コンサルからスタートし、4年前に結婚相談所を設立。現在は取締役として社員120名を抱え、累計3,300名以上の成婚実績を誇る大成功を収めている。

そこで、天野ひろゆき(キャイ～ン)が「20代で大変な思いをして買ったものは?」とななにーメンバーに話を振ると、香取慎吾が「天野っちに勧められて、土地ですかね」とあっけらかんと告白し、スタジオは「20代で土地転がしてたの!?」と大騒ぎになった。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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銀行員から結婚相談所経営に！

行員時代に買った一番高いモノとは？



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) May 17, 2026