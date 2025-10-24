11月1日に開始する新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)の公式SNSが24日に更新され、新たな番組が発表された。

松本人志

SNSでは、オリジナル番組『松本教授の笑いの証明』について発表。「松本人志が「笑い」を様々な角度から実験・検証し、『笑いの実験』に挑戦する研究所。教授・松本人志と助教授・小峠英二が『未知なる笑いの真実』を見つけるため、様々な芸人に実験を課していく。『まだ誰も知らない新たな笑いの可能性』とは何なのか？！」と番組内容を説明し、松本人志に加え、バイきんぐの小峠英二が出演することも明かした。

「DOWNTOWN+」のSNSでは、これまでにもオリジナル番組『7:3トーク』『実のない話』『ダウプラボイス』『大喜利GRAND PRIX』『Money is Time』が発表されている。

「DOWNTOWN+」のコンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーで構成。まずは、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートする。

視聴方法はスマートフォン(アプリ)、テレビ(アプリ)、パソコン。料金は月額1100円、年額1万1000円(いずれも税込み、定額制)。配信開始日は11月1日夜、申し込み開始日は10月24日で公式HPから受け付ける。