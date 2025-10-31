フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国映画『マイ・スイート・ハニー』を11月1日0時から独占見放題配信する。

この作品は、家と会社を往復するだけの仕事中毒な製菓会社の研究員チャ・チホ(ユ・ヘジン)45歳が、何事にも前向きな41歳のシングルマザーのイ・イルヨン(キム・ヒソン)と出会ったことで、初めて恋を知るロマンティックコメディー。激しいアクションやシリアスな役を数々演じ、俳優たちから尊敬を集めるユ・ヘジンの、俳優キャリア27年目にして初めてのラブストーリーということで、本国で大評判を呼んだ。物語の面白さもあいまって、韓国公開初日から19日間で観客動員数100万人超えを果たした話題作だ。

主人公のチホを演じるのは、大ヒットアクション映画『コンフィデンシャル』シリーズのほか、内田けんじ監督の日本映画『鍵泥棒のメソッド』の韓国リメイク版『LUCK‐KEY／ラッキー』(16年)への出演、さらに2023年の韓国国内主要映画賞で25冠を達成し、2月9日に日本公開されたサスペンススリラー『梟―フクロウ―』(22年)にも出演するなど、名優として名高いユ・ヘジン。本作ではラブストーリーに初挑戦し、初めての恋に戸惑う45歳の男性を初々しくコミカルに演じ好評を博した。

チホに一目ぼれする前向きなシングルマザーのイルヨンを演じるのは、Netflixオリジナルドラマ『再婚ゲーム』(22年)、『品位のある彼女』(17年)、『シンイ ー信義ー』(12年)などに出演し、“視聴率女王”と称される女優のキム・ヒソン。さらに『エクストリーム・ジョブ』(19年)で、マ刑事を演じたチン・ソギュ、トレンディドラマで人気の二枚目俳優チャ・インピョ、K‐POPガールズグループSecretの元メンバー、ハン・ソナなど個性豊かな実力派俳優たちが花を添えている。

脚本は韓国映画興行収入歴代2位の大ヒット作『エクストリーム・ジョブ』の監督で、『サニー 永遠の仲間たち』(11年)では脚色を担当したイ・ビョンホン。メガホンを取ったのは、韓国で観客動員数230万人超えの大ヒットを記録した映画『無垢なる証人』(19年)を手掛けたイ・ハン監督で、この映画では脚色も担当している。

本作は、第44回青龍映画賞で監督賞(イ・ハン)、主演男優賞(ユ・ヘジン)、助演女優賞(ハン・ソナ)がノミネートされたほか、第28回春史映画祭では、審査委員特別賞・監督部門(イ・ハン)、俳優部門(ユ・ヘジン)を受賞するなど、本国で高い評価を得た。

【編集部MEMO】

FODでは、『マイ・シークレット・ヴァンパイア』『ビヒョン伝～トッケビの主人～』『テコンドーの呪いを解いて』『マイ・ユース』『推しが現れた!?』『何か間違っている Something’s Not Right』『FC Soldout』『秘密の間柄』『天気予報のような恋愛』『僕の指先に君の温度が触れるとき』『Gray shelter ～灰色の気流～』『Blossom Campus(ブロッサム・キャンパス)』『BUMP UP BUSINESS～恋するバックステージ～』『恋の株価は上昇中!? ～STOCK STRUCK～』『深夜2時のシンデレラ』『ロマンス by ロマンス』『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国ドラマを配信している。

(C)MINDMARK Inc. & MOVIEROCK ALL RIGHT RESERVED