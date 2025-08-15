フジテレビの動画配信サービス・FODでは、29日から日韓同時配信される韓国BLドラマ『推しが現れた!?』を独占配信する(毎週金曜最新話配信)。

本作の原作となった『推しが現れた!?』はさまざまなプラットフォームで連載されて高い評価を得た人気ウェブ漫画。韓国のみならず、日本、アメリカ、フランス、ドイツなどでも配信され、グローバルな人気を博している。

ドラマは展開が速く、無駄のない軽快なタッチで描かれており、原作とはまた違った魅力を放っている。出演者の確かな演技力とコミカルな演出はBLファンでなくても楽しめる。

自分の”推し”に惑わされる高校教師ナ・エジュン役を務めるのは、OMEGA Xのケビン(パク･ジヌ)。そして、エジュンの“推し”であるチェ・シヨル役を、モデル出身で『赤い袖先』など数々のヒット作にも出演しているキム・ガンミンが演じる。

■ストーリー

高校教師のナ・エジュンは、A-Oneというアイドルグループのチェ･シヨルにハマっている。しかし、苦労して手に入れた職を守るため、エジュンはオタクであることを隠していた。休日限定のオタ活は、味気ない毎日を乗り切るための大事な時間になっている。そんなある日、エジュンが勤める高校でバラエティー番組を撮るためにシヨルがやってくる。しかもシヨルは、どういうわけかエジュンを口説こうとしている。エジュンは理性を必死に保とうとするのだが…。

【編集部MEMO】

FODでは、『何か間違っている Something’s Not Right』『FC Soldout』『秘密の間柄』『天気予報のような恋愛』『僕の指先に君の温度が触れるとき』『Gray shelter ～灰色の気流～』『Blossom Campus(ブロッサム・キャンパス)』『BUMP UP BUSINESS～恋するバックステージ～』『恋の株価は上昇中!? ～STOCK STRUCK～』『深夜2時のシンデレラ』『ロマンス by ロマンス』『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国ドラマを配信している。

(C)IPQ, INC. ALL RIGHTS RESERVED.