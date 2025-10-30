俳優の染谷将太が、31日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00～)に出演する。

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が様々な取材をもとに、ゲストの素顔に迫る同番組。

今回のゲストは、10月31日公開の映画『爆弾』に出演している俳優・染谷将太。若くして繊細な感情表現と高い演技力で国際的な評価を受けてきた染谷。これまで演じてきた役柄からは想像もできない“意外すぎる素顔”に迫る。

鶴瓶と藤ヶ谷は、染谷の素顔を一番知る妻・菊地凛子に取材。“結婚をしてから10年たっても子供を親に預けて、2人きりでデートをする時間を大切にしている”という素敵すぎる夫婦関係が明らかに。“出演した作品の感想を伝え合い、互いの作品の本読みを協する際のマル秘スタイル”“染谷がその日の気温に合った家族みんなの洋服を決めてあげている”など俳優夫婦・パパとしての一面も赤裸々に語られていく。ほかにも、2人の馴れ初め、夫婦で参加したベルリン国際映画祭の裏話、さらには妻が明かす“映画『聖☆おにいさん』で演じたブッダのような素顔”についても語られていく。

染谷が出演した映画『BAUS 映画から船出した映画館』の甫木元空監督と映画『ほつれる』の加藤拓也監督にも鶴瓶は取材。“切磋琢磨し刺激し合える関係”だという33歳の染谷と同世代の監督たちと仕事が出来ることへの喜びを口にする。さらに、映像監督も務める染谷のクリエイティブな一面、面白い脚本と出会えた時の喜びと責任感についても語られていく。

また、染谷とは高校生の時からの付き合いで菊池とは古くからの親友だというスタイリスト・林道雄氏にも藤ヶ谷は取材。「信じられないほどの方向音痴」「日程もよく間違える」など長い付き合いだから知っている意外な一面が明かされると、「家族旅行の時も日にちを間違えて、１か月前に旅館に行ってしまった」「オーディションの日時を勘違いしていてすっぽかしそうになった」など数々のちょっと抜けているエピソードが本人の口から語られていく。さらに、スタジオが笑いに包まれた“一緒にカラオケに行った染谷へのクレーム”とは!?

「この人と結婚して良かった」との思いを言葉にし、性格真逆だった2人が支え合いながら互いの新しい扉を開いているという染谷将太＆菊地凛子夫妻の素敵な関係性と意外過ぎる素顔がたっぷり語られる30分となっている。

