女優の夏帆が、17日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00～)に出演する。

夏帆

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が様々な取材をもとに、ゲストの素顔に迫る同番組。今回、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で主演を務める夏帆がゲストとして登場する。

藤ヶ谷は『ブラッシュアップライフ』など多くの作品でタッグを組んでいるバカリズムに取材。“コメディ作品は難しい”と感じている夏帆も「バカリズムさん脚本の作品に出ると、自分の芝居が上手くなったように感じる」と脚本の凄さを熱弁。バカリズムも「コントになりすぎないような芝居感が素晴らしい」と夏帆のコメディセンスとバランス能力を絶賛する。さらに、『架空OL日記』で共演した時に撮影現場で起こった不思議な現象、この作品の共演者たちと今でも食事会をするときは夏帆が幹事をしていることなども語られていく。

鶴瓶は公私ともに仲良くしている写真家・石田真澄を取材。雑誌の仕事で出会ったときに夏帆が石田の空気感に惹かれて、写真集のカメラマンとして熱烈オファー。世界中色んな所を二人で旅行しながら撮影しているほど仲良しになっている二人の関係性が語られていく。また、“撮影中に自転車で勝手にどっか行ってしまう自由奔放な一面”“ご飯を食べるのがすごい早い”という意外な一面も明かされていく。

鶴瓶は仲良しな女優・鈴木杏にも取材。舞台『いつぞやは』で初めて共演した時に意気投合。現在、長野県に住んでいる鈴木の家にフラッと遊びに行く夏帆のフットワークの軽さが明らかに。さらに、鈴木から「夏帆と出会えて良かった」との言葉には破顔の笑みを浮かべるほどの喜びをみせる一幕も。

藤ヶ谷は10代から付き合いがある俳優・仲野太賀にも取材。“夏帆”“太賀”として2人とも苗字がない芸名で活動してきたが、仲野太賀になったことで夏帆から「裏切り者」と言われたことが明かされるとスタジオが笑いに包まれる。また、夏帆が心を開いていなかった“夏帆の鎖国時代”があったこと、その鎖国時代から解放されたと仲野が感じた瞬間も語られる。さらに、“互いに尊敬し、切磋琢磨できる唯一の存在”だと語る2人の熱い関係性にも触れられていく。なお、仲野は2026年放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の主演を務める。

