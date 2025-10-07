アイドルグループ・Snow Manの宮舘涼太が、10日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00～)に出演する。

Snow Manの宮舘涼太

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が様々な取材をもとに、ゲストの素顔に迫る同番組。

今回のゲストは、Snow Manの宮舘涼太。現在公開中の映画『火喰い鳥、喰う』をはじめ、スピンオフドラマ『大奥～定信の恋～』で初主演を務めるなど俳優として活躍する一方、『ラヴィット！』『それSnow Manにやらせて下さい』などのバラエティ番組でも活躍中。そんな今、勢いが止まらない“舘様”のルーツや意外な素顔に迫る。

番組冒頭では、Kis-My-Ft2のバックダンサーをしていた時代にMCの藤ヶ谷に振り付けを教えていたという2人の意外な関係性、互いにデビューするまで時間がかかったからこそ共感できる葛藤、デビュー前に悩んでいた宮舘の心に響いた藤ヶ谷からの言葉、“舘様”の愛称誕生秘話について語られていく。

鶴瓶と藤ヶ谷は、産まれた病院も一緒で幼稚園からの幼馴染の渡辺翔太に取材。幼稚園でゆり組だったことから“ゆり組”の愛称でファンから呼ばれている宮舘と渡辺。宮舘が事務所のオーディションを受けに行った際、すでに所属していた渡辺と偶然の再会を果たし、幼馴染だった2人がSnow Manのメンバーとなって一緒に活動していくまでの不思議な縁を述懐していく。さらに30年近くの付き合いがある渡辺だからこそ語れる“宮舘涼太の強み”とは!?

鶴瓶と藤ヶ谷は母親と妹2人にも取材。外では人見知りなのに家ではうるさかったために母親から怒られまくっていた幼少期を回顧。母親は「扉の閉め方で気持ちが分かった」と明かし、なかなかデビューできなかった時の焦燥感が家族には伝わっていたことも判明する。妹たちからは「恋愛相談に厳しすぎる」とのクレームが届き、「妹の彼氏に直接電話をしたことがある」など妹を心配しすぎるが故にしてしまった兄・宮舘の驚きの行動が明らかになっていくと、“舘様”とは思えない落ち着きのない動揺した姿を見せる。さらに、“酔っ払うと妹の腕を甘噛みする”など家族の前でしか見せない宮館の素顔が次々と明かされていく。

鶴瓶は10代からの親友にも取材。2人で大阪旅行に行った時に価値観を共有し、旅行中にも関わらず父親に電話して3人でトークするほど意気投合したことが語られる。また、宮舘の家に唯一行ったことがあり、下着なども置いてあるほど仲良しな親友とのエピソードが明かされていく。

藤ヶ谷はアインシュタイン河井ゆずると相席スタート山添寛にも取材。宮舘は以前まではバラエティが苦手だったが、共演した芸人さんたちから刺激を貰えて現在では意欲的に勉強していることを明かす。しかし、『ラヴィット！』に先輩の亀梨和也と共演した時には「ひとつもボケられなかった」と振り返り、地元の先輩でもある憧れの存在・亀梨和也への思いについても語れる。

番組終盤には、今年4月に開催された国立競技場でのライブについても触れられ、嵐のバックダンサーとして立っていた時に「自分たちでこの景色を見たい」と思っていたことが現実になり不思議な感覚だったと回想。松本潤にライブをプロデュースしてもらえたことへの喜びの言葉も口にする。さらに、「翔太と国立に立ったか…」と幼馴染・渡辺に抱く特別な思いについても熱く語られる。

