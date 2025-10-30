日本マクドナルドは11月5日、「三角チョコパイ ティラミス」(190円～)を全国のマクドナルド店舗で発売する。

「ティラミス」が5年ぶり復活

三角チョコパイは、2007年の初登場以来、秋冬の訪れを告げる季節限定スイーツとして親しまれてきた。何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地と、とろ～りとしたクリームの絶妙なハーモニーが特長で、毎年異なるフレーバーを展開しながら、幅広い世代に愛されている。

2020年に期間限定で登場し、好評を博した三角チョコパイ ティラミスが、5年ぶりに復活する。今回の「ティラミス」は、マスカルポーネチーズを使用したチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームを、何層にも重ねたサクサクのパイ生地で包み込んだ、大人向けの濃厚な味わいが特長。チーズチョコクリームにはココアクッキーを配合し、濃厚さと食感にアクセントを加えた。そして今回は、新たにザクザク食感のコーンクラッシュを加えることで、チョコクリームの甘みとなめらかな食感のコントラストをさらに際立たせ、"ザクとろ"食感にパワーアップ。より一層、奥行きのある味わいが楽しめる。

「三角チョコパイ 黒」も発売中

「三角チョコパイ 黒」(170円～)は、2023年にチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアルした定番商品。チョコクリームと、チョコクリームに入ったアーモンドの食感、サクサクのパイ生地のハーモニーが楽しめる。

数量限定パッケージが登場

今年はうさぎをモチーフにした数量限定パッケージで商品を提供する。ティラミスは茶うさぎ、三角チョコパ イ 黒には黒うさぎのイラストをあしらった。