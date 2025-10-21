マクドナルドは10月22日から、期間限定で対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初のコラボキャンペーンを開催。人気キャラクターをイメージした新バーガーや、「シャカシャカポテト」の新フレーバー、炭酸エナジードリンクの新商品も登場する。さらに10月29日からは「チキチキン THE ガーリックペッパー」も再登場する。

4種類の期間限定「ストリートバーガーズ」

先行試食会に登壇した、日本マクドナルドマーケティング本部ナショナルマーケティング部統括マネージャーの西澤隆氏は、「マクドナルドの定番バーガーと、世界中で大人気の対戦格闘ゲーム『ストリートファイターシリーズ』が初めてコラボレーションしまして、 『ストリートバーガーズ』として期間限定で登場します」と発表。それぞれのコラボバーガーへの思いと開発秘話を語った。

日本マクドナルド マーケティング本部ナショナルマーケティング部統括マネージャーの西澤隆氏

バーガーラップにはそれぞれのイメージキャラクターが描かれている

「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」は、道着を着用したストリートファイターの主人公のリュウをイメージした新商品。ジューシーなポークパティに甘辛い照り焼きソース、そしてローストガーリックとたまり醤油を使用した焦がしにんにくマヨ、さらにお店で焼いたプルプルのたまごを合わせている。

特に照り焼きソースは奥深い味わいで、焦がしにんにくマヨは黒胡椒がガツンと効いている。

西澤氏は「リュウのように、まっすぐ強さを追い求めたパンチのある見た目と味わいを楽しんでほしい」と話す。

奥深い味わいの照り焼きソース

「油淋鶏マヨチキン」はカンフー技を操るキャラクターのチュン・リーをイメージした新商品。甘めのマヨソースと、醤油やごま油、生姜の味わいがさっぱりしつつもザクザク衣のチキンパティをしっかりと堪能できる。

開発当初は「オーソドックスな油淋鶏」をイメージして具材に玉ねぎやネギだけを配合していたが、バーガーに合わせた際に物足りなかったことから新たに鶏ひき肉を加えたという。結果、より食べ応えのある食感と鶏の旨味を引き出すことに成功した。想像よりもさっぱりとした味わいだ。

西澤氏は「チュン・リーのような強さと親しみやすさを合わせ持ったバーガーです」と自信をのぞかせる。

まさに油淋鶏な味わい

金髪がトレードマークのキャラクター・ケンをイメージして登場するのは、1年ぶりの販売となる「トリチ」。

レシピは以前のもとと同様で、ジューシーな100％ビーフパティ3枚の間にコクのあるチェダーチーズが3枚挟まっている贅沢なバーガーだ。「ケンのように明るく元気になれるバーガーとなっております」と西澤氏。

10時30分までの「朝マック」で販売するのは、「ダブチソーセージマフィン」。こちらも1年ぶりに登場する。

大人気メニューの「ダブルチーズバーガー」の味わいをヒントに、ジューシーなソーセージパーティー2枚とチェダーチーズを2枚、さらにピクルス2枚とケチャップをマフィンで挟んだ。

「ただのコンソメじゃない!?」サイドメニューも刺激的

サイドメニューにも限定の新商品が登場する。

まずは、「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」。コンソメの旨味だけでなくビーフの旨味、そして数種類のスパイスも加わっているため、その名の通り美味しさが止まらないる。ポテトは大きめサイズをおすすめしたい。

ドリンクにもコラボ商品が2種類登場する。「マックフィズ みなぎるエナジー」と「マックフロート みなぎるエナジー」はそれぞれりんご果汁を使用した爽快感広がる炭酸エナジードリンク。オレンジのグラデーションは見ているだけで元気になれそう。

10月29日からは「チキチキン THE ガーリックペッパー」も

10月29日からは、2022年に初登場した「マックTHEチキチキン」が「チキチキン THE ガーリックペッパー」として今年も期間限定で登場する。

粗びきブラックペッパーとガーリックの旨味がきいた骨なし一枚肉を使用し、ザクザクとした食感を楽しんでいるうちにピリピリっとした旨辛にテンションがあがる！この商品は全ての時間で注文が可能で、朝マックと合わせて楽しむことも可能だ。「ストリートバーガーズ」との相性も良いのでぜひ一緒に楽しんでほしい。

「チキチキン THE ガーリックペッパー」(290円～)