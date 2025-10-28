日本マクドナルドは11月19日より、コールドドリンク(紙カップ用)のフタを、リサイクルPET製のストローなしで飲めるフタ(以下、ストローレスリッド)に順次変更、全国展開する。また、バイオマスプラスチック95%の持ち帰り用プラスチック製手さげ袋(以下、レジ袋)を、全国のマクドナルド店舗で順次導入する。

年間約6,600tのバージンプラスチック削減へ

同社は「2025年末までに、お客様提供用の容器包装類を、再生可能な素材、リサイクル素材または認証された素材に変更」を掲げ、2022年より様々な容器包装類等の見直しを進めてきた。現時点でコミットメントに対し順調に進行しており、2022年から2025年まで容器包装類の素材の変更を行うことで、年間で約6,600tのバージンプラスチックの削減を見込んでいる。

紙ストローの提供終了、ストローレスリッドを導入

今回導入するストローレスリッドは、店内利用だけでなく、デリバリーやテイクアウト、ドライブスルーなど様々なニーズへの対応と、地球環境負荷の低減を両立するため、3年以上の期間をかけて開発された。素材にはリサイクルPETを100%使用しており、ストローなしでゴクゴク飲める飲みやすさに加え、簡単に飲み口が開く一方で、テイクアウトやデリバリー時など不用意に開いて漏れを生じさせないのが特長。また、炭酸飲料のデリバリー時に振動で炭酸ガスの内圧で噴き出しにくいようなデザインとなっている。なお今回のストローレスリッドの導入に伴い、紙製のストローの提供は順次終了する。

新しいストロー無しで飲めるフタ

地球環境に配慮した新レジ袋を順次導入

また、11月19日より、全国の店舗で順次、レジ袋をバイオマスプラスチック95%使用のものに切り替える。本レジ袋は2025年5月より長崎県の全店舗(佐世保基地店を除く23店舗)で先行導入しており、耐久性や使用感は従来使用していたレジ袋(バイオマスプラスチック50%使用)と変わらないことが確認されている。

「お客様にはご負担なく環境負荷削減のアクションにもご協力いただけますが、更なる環境負荷低減のため、引き続きレジ袋が不要な際にお申し出いただき、簡易包装にご協力いただけますようお願い申し上げます」(同社)

ハッピーセットもサステナブルな素材へ

同社は「2025年末までにすべてのハッピーセットのおもちゃを再生可能な素材、リサイクル素材もしくは認証された素材などサステナブルな素材へ移行する」というコミットメントを掲げている。

2025年3月に新登場した「ほんのハッピーセット」の絵本より、本および本のパッケージの素材を変更。従来絵本はバージンプラスチックを使用したハードカバー仕様だったが、FSC認証取得(FSC N004151)の紙製のソフトカバー仕様に変更し、すべての本でバージンプラスチックを使用しないサステナブル素材に。本のパッケージは、従来のビニール製のものから、FSC認証取得の紙製の袋へと切り替えた。