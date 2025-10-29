日本マクドナルドは11月4日から、「マックフライポテト」のM・Lサイズを特別価格250円(通常価格Mサイズ330円～・Lサイズ380円～)で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗で実施する。

同商品は、選ばれた品種のみのじゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特長の人気サイドメニュー。昨年は日本国内で合計約8億食(全サイズ合計)が販売され、これまでに販売したポテトを1本ずつつなぎ合わせると、その長さは6,300万キロメートル以上、地球1,500周以上に相当し、マクドナルド全商品の中でも販売数No.1を誇る。ハンバーガーやドリンクとの相性はもちろん、チキンマックナゲットのソース(単品購入40円～)にディップしたり、定番スイーツ「ソフトツイスト」と組み合わせて"甘じょっぱい"味わいを楽しむこともできる。

そんなマックフライポテトを思う存分楽しんで欲しいとの想いから、11月4日から11月16日までの13日間限定で最大130円おトクな250円で楽しめるキャンペーンを実施する。また、同キャンペーンに合わせ、バーチャルYouTuberとコラボした施策を展開するほか、Xキャンペーンなど各種施策も用意している。