星野リゾートが展開する「リゾナーレ」は12月1日～12月25日まで、クリスマスイベント「リゾナーレクリスマス2025」を国内の5施設(トマム、那須、八ヶ岳、熱海、小浜島)で開催する。

リゾナーレトマムで「ファームクリスマス」

ファームクリスマスツリーが登場

「リゾナーレトマム」(北海道占冠村)には、牧草や牛乳瓶で飾る、高さ約6mのツリーがシンボルの「ファームクリスマスツリー」が登場する。ファームやクリスマスをテーマにした商品を販売する「クリスマスマーケット」を初開催。牛が身に着けるベル「カウベル」を使ったコンサートも行われ、街並み全体でファームならではのクリスマスイベントが楽しめる。

クリスマスマーケットが楽しめる

リゾナーレ那須で「稲穂クリスマス」

稲穂の黄金色が輝くイルミネーション

「リゾナーレ那須」(栃木県那須町)では、施設で育てた「稲穂」をテーマに、黄金色のイルミネーションが輝く。施設内の「POKO POKO広場」に、稲穂をモチーフにした高さ約5mの黄金色のイルミネーションツリーが登場するほか、温かい野菜のスープや、施設内で収穫した稲穂を使ったクリスマスリース作りが体験できる。

稲穂やドライフラワーを使用したクリスマスリース

リゾナーレ八ヶ岳で「ワインリゾートクリスマス」

1万2千本のワインボトルを使ったツリーが並ぶ

「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)では、1万2千本のワインボトルをアップサイクルしたツリーが並ぶ。全てのツリーに「甲州」のワインボトルを使用しており、メインツリーは高さ3.5mの一升瓶のワインボトルツリー。甲州のワインを使用したクリスマス限定の苺パフェや、ワインの香りをイメージしたクリスマスキャンドル作りも開催する。ワインの銘醸地、山梨県ならではのクリスマスを満喫できる。

クリスマス限定の苺パフェ

リゾナーレ熱海で「花火クリスマス」

パステルカラーで彩られたクリスマスツリー

「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)では、熱海の夜空を彩る幻想的なクリスマスイベント「花火クリスマス」を開催する。今年は、実際の花火玉に使用するクラフト紙で作られたクリスマスツリーが新登場。さらに、クラフト紙を編み込んで作るオリジナルリース作りや、熱海海上花火大会を表現した「花火玉クリスマスケーキ」を味わうことで、花火の魅力が詰まった特別なクリスマスを体験できる。

リゾナーレ小浜島で「アイランドクリスマス」

「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)では、ビーチで楽しむ「アイランドクリスマス」を開催する。水上オートバイに乗ったサンタクロースが海から颯爽と現れ、ビーチで待つ子どもたちにプレゼントを届ける。また、黒糖香るチキンレッグやチュロスなど、沖縄らしいクリスマスフードやドリンクを提供する。