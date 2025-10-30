アイドルグループ・timeleszの篠塚大輝が、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)で、エンタメコーナーの11月担当マンスリープレゼンターを務めることが30日、発表された。11月5日、12日、18日に生出演する。

timeleszの篠塚大輝

同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝える。

コメントは、以下の通り。

篠塚大輝（timelesz）

――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？

「とてもうれしかったです！皆さんが習慣的に見ている朝の番組に出られるのはとても大きなことなので自分らしく頑張れたらいいなと思います。自分らしさはこれから見つけます（笑）」

――早起きは得意ですか？

「最近得意にしています。これまで苦手だったのですが、お仕事で朝早いことも多いので慣れてきて、アラームが鳴る前にパッと起きたりします。僕はむくみやすいので、朝３時に起きて２時間以上かけてむくみを落としてから打合せに臨みたいです」

――『めざましテレビ』のイメージは？

「和気あいあいとした雰囲気で、先日『めざましどようび』に生出演した時も楽しかったです。その時は“立道（ペットボトルを投げて立てるゲーム）”はダメだったんですけど（笑）」

――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？

「つい最近までただの大学生だった自分の感覚をいかして、視聴者の方に近い視点でお伝えできたらと思います。原稿読みは初めてなのですが、声のトーンがもともと低い方なのでトーンを上げて、ハキハキと気持ち良い声で読めるようにしたいです。昔から“ココ調”が好きで、スタジオで見られるのが楽しみですし、めざましじゃんけんもやりたいです！」

――エンタメコーナーを一緒に伝える軽部アナウンサーの印象は？

「この前timeleszでお台場でロケをしている時に軽部さんが偶然通りかかって、（菊池）風磨さんが『軽部さーん』と呼んだら来てくださって挨拶させていただきました。とても優しかったです。仲良くなれたらいいなと思います」

――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。

「めざましを見てからお仕事や学校に行く人も多いと思うので、皆さんの１日の活力になるような楽しい情報をお届けできたらと思います。頑張ります！」

佐々木渉チーフプロデューサー

「11月のエンタメプレゼンターは、フレッシュで爽やかな篠塚大輝さんにお願いしました。大学生からアイドルに…、日本中が注目したtimelesz新メンバーオーディション。デビュー後は、さまざまなジャンルの仕事に挑戦されていますが、どこかマイペースで堂々としている篠塚さん。『めざましどようび』に生出演していただいた際には、“立道（ペットボトルを投げて立てるゲーム）”に果敢にチャレンジしてくださいました。その時うまくいかなかったリベンジも含めて、ご自身もおっしゃるように、視聴者に近い視点でさまざまな情報を伝えてくださると思います。どうぞご期待ください！」