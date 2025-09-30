アイドルグループ・timeleszの篠塚大輝と猪俣周杜が、フジテレビ系クイズバラエティ『今夜はナゾトレ』(毎週火曜19:00～)の、シーズンレギュラーに決定。10月28日の放送から出演する。

同番組では、2023年から交代制でシーズンレギュラー枠を採用。今回、突然のオファーに驚いたという2人だが、篠塚は「謙虚さは持ちつつ、2人でここからバンバン正解していく姿をお見せしたい」、猪俣は「僕は実は勝負強いので決めるところはちゃんと決める。２人の成長物語を見てほしい」と気合いをコメントした。

これまでにゲストとして、篠塚は3回、猪俣は1回出演。2人がバディを組みチームで挑んだレースでは、常に緊張感を持って慎重に解答に臨む篠塚に対し、自信満々に答えながら天然発言をさく裂させる猪俣と、2人の個性が垣間見えるものとなった。

篠塚は、猪俣について「頭いいと感じる部分も多い。間違え方を見ていても天才にしか出来ないような間違え方をする」と評価。「しゅう(猪俣)とは2回目からいけるタイプ」と信頼を寄せる。篠塚はこれまでゲストで出演した際の点数のふるわなさに「番組出禁かもと思った」とも、振り返った。

そんな2人に対して、収録前、レギュラーの阿部亮平(Snow Man)からコメントも。「篠塚君は頭がいいなと思うこともかなりあるので、きっと今回もそう思わせてくれるのではないかと思っているが、猪俣君の面白いミラクル解答を期待してしまっている自分もいる。変に気負わずに自分の目的に向かって頑張ってほしい」とエールを送った。

コメント全文は、以下の通り。

■篠塚大輝・猪俣周杜(timelesz)

――シーズンレギュラーのオファーを聞いて

猪俣：「唐突に聞かされたんだよね!」

篠塚：「そうなんです。僕は番組出禁かもと思っていたからマネージャーさんに確認しました。本当にシーズンレギュラーですか? って。これまでtimeleszチームで『ナゾトレ』に出た際は、僕は毎回参加させていただいていたんですが、すんごいひどい成績をたたき出していて…。それを(松島)聡さんとしゅうとのせいに出来ていたのですが(笑)、自分の中では僕が相当足引っ張っているのが分かっていたので、これはもう出演ないかもなと思っていたんです。だから、シーズンレギュラーになれてうれしいですし、ここからまた精一杯頑張ろうと思います」

猪俣：「僕は突然の話にめっちゃびっくりしましたよ。あと、大輝はわかるんですけど、僕はなんでオファーされたのだろう? と思いました」

篠塚：「たしかに、なんでや(笑)でもしゅうとはある意味天才みたいなところがあって、単純な知識の問題とかではないところでは活躍しているんです。だから、しゅうとに白羽の矢が立ったのではないかと」

猪俣：「でも、結局今回のシーズンレギュラー初回の収録で僕が選ばれた理由がわかりました!」

篠塚：「はい、頭脳派として2人が選ばれていることがわかりました!(笑)」

――シーズンレギュラー初回収録の感想

篠塚：「僕は今回結構点数が運良く上振れしたと思っています。ここからどんどん点数を取ってシーズンレギュラーとして毎回チームとなったレギュラーの方を優勝させる勢いで頑張りたいと思います! 謙虚さは持ちつつやっていこう!」

猪俣：「大輝は上振れといいますが、僕は想定内だと思っています」

篠塚：「いや、めちゃくちゃしゅうと上振れしてたけど」

猪俣：「いや、僕実は勝負強いんですよ! 決めるところはちゃんと決めるので。2人らしさをシーズンレギュラーとして出演する中で見せていけたらなと思っています」

――視聴者の方に向けてメッセージ

猪俣：「まず番組を見て下さるみなさん、そしてスタッフのみなさんに感謝しています。シーズンレギュラーで出ているうちに成長するはずなので、2人の成長物語を楽しんでほしいと思います!」

篠塚：「timeleszの頭脳派2人でやっているので、シンプルにどれだけ正解できるか見てほしいです。毎回チーム優勝を目指したいですし、2人でここからバンバン正解していく姿をお見せできたらと思います!」

■阿部亮平(Snow Man)

――篠塚さんと猪俣さんがシーズンレギュラーとして参加することについて

「今回、どういう戦い方を見せてくれるか分からないですが、スタジオを盛り上げてくれるだろうと思っています。僕としては篠塚君は頭がいいなと思うこともかなりあるので、きっと今回もそう思わせてくれるのではないかと思っているのですが、猪俣君の面白いミラクル解答を期待してしまっている自分もいます!(笑)。人何かを理解したときの顔って印象的なので、そういう素顔をたくさん見られたらいいなと思っています」

――お2人へのアドバイスやメッセージ

「『ナゾトレ』の問題で正解するためにはとにかく“花”を覚えることが大事です! 花の名前がとにかく出てくるので、そこは伝えておきたいですね。あと、やっぱり一度出た問題はしっかり覚えておくことも大事かと思います! 受け答えのやりとりに関しては、上田(晋也)さんが最終的に面白く料理してくれるので、変に気負わずに自分の目的に向かって頑張ってほしいと思います!」

