ゴンチャ ジャパンは11月6日、「台湾豆花 パール ミルクティー」(ICED/M 650円)と「台湾豆花 パール ジェラッティー」(FROZEN/M 680円)を国内のゴンチャ全店で発売する。

次なるアジアンスイーツとして注目される「豆花(トウファ)」を使用したデザートティーが登場する。豆花は、豆乳を固めて作るぷるぷる食感が魅力の台湾発祥のスイーツで、Z世代を中心に次世代アジアンスイーツとして話題になっている。

ゴンチャのお茶に合うよう仕立てた特製豆花(90円)は、ふわっと広がる豆乳の香りと、やさしい甘さ、なめらかでぷるぷるの食感が特長。「焙じ茶 ミルクティー」や、「黒糖 烏龍ミルクティー」に合わせるのがおすすめだという。

そんな豆花を使用した今回の新商品は、クルーが考案したドリンクアイデアを商品化する「クルーチャンピオンシップ」にて、400件以上の応募の中から2度の社内選考とSNSでの投票で第1位に選ばれた商品。

ドリンクのポイントとなる豆花は、ゴンチャのお茶に合うように作ったオリジナルで、ふわっと広がる豆乳の香りとやさしい甘みが楽しめる。芳醇なブラックミルクティーに、ゴンチャ特製の豆花ともちもちのパールを合わせ、仕上げにチョコソースをトッピングしている。

ラインナップは、まろやかでコクのあるミルクティーと、シャリシャリ食感がリッチなジェラッティーの2種類。なめらかでぷるぷるの特製豆花と、もちもち食感パール。コクのあるブラックミルクティーの味わいと豆乳のやさしい風味とともに、2つの食感が楽しめる。

今回は、ららぽーと豊洲店と秋葉原中央通り店のほか、商品を考案したクルーが在籍した横須賀中央店でも10月30日より先行販売を行う。また、モバイルオーダーでは11月4日から商品取り扱い全店にて先行販売を行う。