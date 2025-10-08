モスフードサービスは10月3日、注文後に抹茶を点てて淹れる抹茶ドリンクを「カフェ 山と海と太陽 アトレ亀戸店」(東京都江東区)限定で発売する。

カフェ 山と海と太陽 アトレ亀戸店

目の前で点てる「抹茶ドリンク」

「カフェ 山と海と太陽」は、バリエーション豊かなドリンクとハンバーガーが楽しめるカフェスタイルの店舗。店舗名はモスバーガーの由来でもあるMOS(Mountain、Ocean、Sun の頭文字)になぞらえて名付けられた。今回は、アトレ亀戸店限定メニューとして、抹茶ドリンクを新発売する。

同商品は、鹿児島県産の香り高く鮮やかな抹茶に少量のスパイスを加え、注文後に目の前で点てて提供される。また、ラテに使う牛乳は低温殺菌牛乳をベースに脂肪分の高い牛乳をブレンドし、抹茶に合うミルクに仕上げている。

「抹茶ラテ」(780円)は、ミルクのまろやかさと、点てたばかりの抹茶の香りと深いコク、ほろ苦さが味わえるドリンク。ミルクをオーツミルクに変更した「抹茶オーツラテ」も販売する。

「ストロベリー抹茶ラテ」(880円)は、ストロベリーソース、ミルク、抹茶が美しい三層を描く、見た目にも楽しめる1品に仕上げた。ホイップクリームと苺ダイスをトッピングすることで、味わいにも立体感を持たせている。抹茶の持つ苦みや旨みと苺の甘酸っぱさが絶妙に絡み合う、デザート感覚で楽しめるドリンク。

「マンゴー抹茶ラテ」(880円)は、マンゴーピューレ、ミルク、抹茶を三層に重ねた、見た目から鮮やかなコントラストの商品。トップにはホイップクリームと果肉感のあるマンゴーをあしらい、食感も楽しめる。芳醇なマンゴーの甘みと抹茶の風味が重なり合い、一口飲むごとに異なる風味が感じられるドリンク。

ハンバーガーのバンズをリニューアル

また、「カフェ 山と海と太陽 アスティ静岡店」(静岡県静岡市)を含む両店舗で、ハンバーガーのバンズをリニューアルする。プレミアムバンズは、フランスパンなどに使用される小麦粉を使用し、歯切れがよく、口に入れた瞬間から小麦の香りを楽しむことができるバンズ。現行のバンズと比べて重量も増しており、ずっしりとした重さでより満足感を得られるようにした。

さらに、ポテトもフライドポテトから歯ごたえの良い厚切りのポテトチップスに形状を変更し、オリジナリティを感じられるようにリニューアルしている。