ドトールコーヒーは12月26日、サンリオの「ポチャッコ」とコラボした「福袋2026」(2,300円～)を発売する。

「福袋2026」10月24日より予約開始

福袋は、2,300円から11,000円の全9種。ドトール×ポチャッコ オリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」と、最大32%OFFでコーヒーが楽しめるお得なセットを用意した。全てのセットにドトール×ポチャッコのオリジナルグッズが付いてくる。

発売に先立ち、10月24日より順次店頭にて予約を開始する。予約期間は2025年10月24日～12月25日。予約時に商品代金を支払う形式となる。店頭販売/商品受け渡し期間は2025年12月26日～2026年1月12日。なお、数量限定のため在庫が無くなり次第販売を終了する。

2種類のオリジナルバッグセット

数量限定のDOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセットは、11,000円と6,000円の2種類。

11,000円のセットには、ポチャッコ オリジナルトートバッグ、ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ、ポチャッコ オリジナル巾着、ドリップカフェ マイルドブレンド30パック、コーヒーチケット8枚が含まれる。

6,000円のセットには、ポチャッコ オリジナルトートバッグ、ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム、ドリップカフェ マイルドブレンド15パック、コーヒーチケット4枚が含まれる。

ドトールコーヒーショップのユニフォームを着た約25cmのポチャッコのぬいぐるみは、ここでしか手に入らない限定品。

ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ

オリジナルマスコットチャームは、手のひらサイズになったポチャッコのマスコットチャーム。

ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム

さがら刺繍で表現したポチャッコが可愛いオリジナルバッグは、A4サイズの書類が入り、両端のボタンを閉じればコンパクトな幅に調整可能。キーホルダーをかけやすい金具つき。

ポチャッコ オリジナルトートバッグ

オリジナル巾着は複数の内ポケットがあり、メイク道具やガジェット類など、小物が出し入れしやすい巾着袋となっている。

ポチャッコ オリジナル巾着

「コーヒーチケット」は全国のドトールコーヒーショップで、ブレンドコーヒー(S)、アメリカンコーヒー(S)、アイスコーヒー(S)のいずれかと引き換えが可能。利用可能期間は2025年12月26日～2026年5月31日までとなる。

お得な「新春限定セット」

2026年の干支「午」デザインの紙袋に入ったお得な「新春限定セット」は、「コーヒー豆セット」3種類(2,300円/4,300円/6,300円)と、「ドリップカフェセット」4種類(2,600円/4,900円/7,000円/9,000円)が用意されている。

コーヒー豆ラインナップ

コーヒー豆セットは、マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアンのコーヒー豆を2種または4種と、ドトールで使えるコーヒーチケットのセットとなる。セットにより、商品の種類や入数は異なる。

ドリップカフェ ラインナップ

ドリップカフェセットは、マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ハワイコナブレンドのドリップカフェのセット。セットにより、商品の種類や入数は異なる。

2025年12月より、ドリップカフェがリニューアル。フィルター形状を一新し、さらに使いやすくなる。福袋では、この新しいドリップカフェをお得に楽しむことができる。

ドリップカフェのフィルターがリニューアル

全てのセットにオリジナルグッズが付いてくる

全セット共通で、ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコのオリジナルグッズが付いてくる。グッズは「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」の3種類。いずれか1種類がランダムで入っている。

オンラインショップ限定の「福袋2026」も

今年は、公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」限定のセットを2種(各6,000円)、合計300セット用意した。10月24日10時より予約受付を開始する。オンラインショップ限定セットにも、ポチャッコのオリジナルグッズ(シャカシャカキーホルダー、マグネットクリップ、付箋セット)3種類のうち、いずれか1種類がランダムで入っている。