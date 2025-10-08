フレッシュネスは10月8日、新「ドリップコーヒー」(S 290円/T 360円/G 430円)と「作りたてスコーンサンド」3種(各390円)を全国のフレッシュネスバーガー店舗で発売する。

新ドリップコーヒーと3種の作りたてスコーンサンド

今回採用した新ドリップコーヒーは、ブラジルのコクあるマイルドさ、グァテマラの豊かな甘味、ホンジュラスの爽やかな酸味をバランス良く組み合わせたオリジナルブレンド。香ばしさを引き立てる焙煎で、爽やかさとほどよいビター感をあわせ持ち、ハンバーガーにもスイーツにも合う後味が軽やかでスッキリした味わいが特長となっている。従来のモカブレンドコーヒーからリニューアルすることで、より食事ともスイーツとも調和しやすい風味に進化した。

作りたてスコーンサンドは注文ごとにリベイクし、外はふんわり、中はしっとり。なめらかで酸味がある北海道産クリームチーズと、砂糖不使用で果実本来の甘さを濃縮したフルーツジャムをサンドした。オレンジ果肉の甘味と、ピールのほど良い苦味が特徴の「マーマレード」​、濃厚でコクのある果実の甘さが特徴の「ブラックチェリー」、りんごの甘酸っぱさとシナモンが合わさった風味豊かな味わいの「アップルシナモン」の3種類から選ぶことができる。

お得なドリンクセットも

スコーンサンドや、既存商品の「揚げたてチュロス」と一緒に楽しめるドリンクセットも用意されている。「プレミアムドリンクセット」(＋360円)では、フレッシュレモネードやカフェラテなどが選択可能。「レギュラードリンクセット」(＋280円)では、新ドリップコーヒーやオーガニックティー・ノンカフェインのハーブティーなどが選択可能。いずれもセットドリンクはトールサイズから好きな一品を選ぶことができる(店舗により取り扱いドリンクの種類は異なる)。

夜限定メニューがスタート

フレバルイメージ

同じく10月8日より、「フレバル」がスタートする。フレバルは、16時以降に楽しめる夜限定の新メニュー企画。生ビールやハイボール、オリジナルサワーなど多彩なアルコールと、ガーリックポテトやオニオンフライ、スモークチーズフライ、アボカドサルサなどお酒に合うフードを提供する。フードとドリンクのセットは650円と750円。仕事帰りやお出かけ帰りに、居酒屋ほど構えず、カフェより自由に過ごせる"夜のサードプレイス"として、気軽に立ち寄れる夜の新しい選択肢を提案する。