フジテレビ系オムニバスドラマ『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』(11月8日21:00～)では、山田涼介が初出演で主演する。

山田涼介

山田が主演する「止まらなければ生きられないゲーム」は、主人公の徳永(山田)が、保証人になっていた友人の会社の倒産で逆恨みによる暴行を受け、妻のユノからも借金を背負ったままなら別れると言われるところから物語が始まる。そんな徳永のもとに、差出人不明の“だるまさんが転んだ”ゲームへの招待状が届き、ゲームで最後まで残った者は賞金30億を受け取ることができるというが…。

これまで多くの映像作品でさまざまな役柄を演じてきた山田だが、『世にも奇妙な物語』への出演は意外にも今回が初。「監督やプロデューサーから“え? 出たことないの?”と言われました(笑)」という。

共演には、柳ゆり菜、渡辺大知ら表現力豊かな俳優が脇を固める。柳は徳永の妻・ユノを演じ、渡辺は、徳永の友人・稲垣を演じる。

脚本は、韓国の制作会社WEMADとの共同開発作品。WEMADが過去に制作した『赤い袖先』は韓国国内で数々の賞を受賞し、話題を呼んだ。

山田涼介 コメント

――『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想をお聞かせください。

「初出演なのですが、衣小合わせの時に監督やプロデューサーからも、“え？出たことないの？”って言われるくらい意外性があったみたいです（笑）。幼いころから見ていた番組ですし、『世にも』の不思議な空気感に飛び込めるというのは、嬉しかったです」

――「止まらなければ生きられないゲーム」の台本を読まれての感想をお聞かせください。

「“デスゲーム”っぽい作品はよく見ますし、『世にも』の中でも、ストレートでわかりやすいタイプだと思うので、誰でも楽しめるタイプの作品だと思います」

――主人公・徳永を演じられて、いかがでしたか？

「（徳永が）不憫な男だなぁって（笑）。作品の中で普通の状態の時が少なくて、どこかしら負傷していて。撮影中、（メイクで）傷をつけて、拭いて、足して…ってやっています（笑）」

――視聴者の皆様への見どころやメッセージをお願いします。

「こういう作品が短編ドラマとしてできるのは『世にも』ならではですし、今回放送される他の新作２本も含めて35周年らしく面白いものになると思いますので、楽しんでご覧いただければと思います」

【編集部MEMO】

『世にも奇妙な物語』35周年にあたり、ストーリーテラーのタモリは「御礼しかないです。ここまで長く続けられて、たくさんの方に見ていただけて本当に感謝をしています。今回ヴァーチャル映像を使った新しい形でテラーパートを撮影しました。もうこれからセットを作らなくてよくなるんじゃないですかね(笑)。そのくらいすごかったです。ぜひ楽しみにしていてください」とコメントしている。

(C)フジテレビ