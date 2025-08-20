Hey! Say! JUMPの山田涼介が20日、都内で行われた「Crazy Raccoon」加入発表記者会見に出席し、意気込みを語った。

山田涼介

「ゲーマーをかっこよく魅せる」ことをテーマにesportsの発展を目指し日々精力的に活動を行っているプロゲームチーム「Crazy Raccoon」。本チームにHey! Say! JUMPのメンバーとしてアイドル、そして俳優として第一線で活躍しながら、ゲーム好きとして知られている山田が“LEO”として加入することが発表された。

加入の経緯について山田は「かねてよりCrazy Raccoonのオーナーであるおじじとは仲良くさせていただいていて、2年位前におじじとゲームをしているとき『涼ちゃんがCRに入ったら面白くない？』と言われたんです。その言葉をきっかけに、僕も真剣に考えるようになりました」と切り出す。

山田と言えば、2021年にYouTubeゲームチャンネル『LEOの遊び場』を開設。開設以降『Apex Legends』を中心に、定期的に実況配信を行い、今年の5月にはチャンネル登録者数が100万人を突破しているが「僕自身『LEOの遊び場』は一人で運営していて、何か機材トラブルがあっても、生配信中であっても自分で対応しなければいけなかったり、動画の編集なども発注から編集まで一人で対応していたんです。僕は俳優、アイドルもやっており、一人でやっていくには限界があったので、Crazy Raccoonに所属することで、お互い支え合えればという思いに至り、事務所に相談して2年という歳月をかけて承諾を得ました」と説明する。

山田自身「いままで事例がないことだと思う」と、アイドルや俳優をやりながら、ゲームチームに所属することへの好奇心を述べると、こうした活動について「楽しみだ」と目を輝かせる。

アイドル活動、俳優活動、さらには個人でのツアーなど多忙を極める山田だが「どんなに忙しくても1日1回はゲームをプレイする」と語る。ツアー中もノートパソコンを持参し、ホテルでは「2時間程度」ゲームをプレイするという。

報道陣からも「そんな時間があるのか」と問われた山田は「僕はすごくショートスリーパーで、1日3～4時間寝られれば元気なんです。ラッキーな体質で親に感謝です。この仕事にも向いていると思います」と胸を張っていた。