Hey! Say! JUMPの山田涼介が20日、都内で行われた「Crazy Raccoon」加入発表記者会見に出席し、自身がプロゲームチーム「Crazy Raccoon」に参加することが発表された。山田は、自らの冠大会を「実現したい」と意気込むと、グループメンバーでゲーム好きの知念侑李と対決することを望んでいた。

山田が今回参加することになった「Crazy Raccoon」は、「ゲーマーをかっこよく魅せる」ことをテーマにesportsの発展を目指し日々精力的に活動を行っているプロゲームチーム。山田は「Crazy Raccoon」が新設する「STAR部門」に“LEO”として加入する。

山田は、2021年にYouTubeゲームチャンネル『LEOの遊び場』を開設し、ゲーム『Apex Legends』を中心に、定期的に実況配信を行い、今年の5月にはチャンネル登録者数が100万人を突破しているが、今回のチーム参加について「今までは生配信を、自分の可能なタイミングで行うぐらいしかできなかったのですが、これからはCrazy Raccoonの皆様が『全面的にバックアップしていくよ』と言ってくださったので、生配信だけではなく、いろいろなコンテンツが提供できるのかなと思っています」と相乗効果が期待されることを述べる。

そのなかで司会者から「『山田涼介杯』といった自身の名前を配した大会なども開催できる可能性もあるのでは？」と問われると、山田は「それはいいですね」と笑顔を見せ「Apex Legendsで大会をやりたいですね。そのときはうちのメンバーである知念もゲームが好きなので、大会に呼んで公式の場でボコボコにします(笑)」と発言して会場を笑わせた。

また山田が所属する芸能事務所のなかでのゲームの腕前を問われた山田は「いろいろなゲームがあるので、それぞれ得意な方はたくさんいると思いますが、『Apex Legends』というゲームに限って言うならば、もしかしたらうちの事務所だけではなく、芸能界で一番強いかもしれません」と自信をのぞかせた。

アイドル、俳優として活躍しながら、プロのゲームチームに所属することになった山田。Hey! Say! JUMPメンバーに伝えたときの反応を聞かれると「グループLINEでみんなに報告させてもらったのですが、みんな『頑張ってね！』と連絡をもらいました。そのなかで、高木(雄也)一人が『僕はどれぐらいゲームを頑張ったらそこに入れるの？』と聞いてきたので、『無理だよ』と返信し『好きなゲームを1万時間ぐらいやれば、もしかしたら強くなって入れるかもね』という話はしました」というエピソードを披露した。

最後に山田は「Hey! Say! JUMPとして、俳優として、そしてこの度、Crazy Raccoonのストリーマー部門に加入させていただくことになりました」と改めて報告すると「これからたくさんの活動を通して皆さんに笑顔をお届けしたいなと思っていますので、ゲーマーとして、そしてLEOとしての山田涼介もぜひ応援してくだされば幸いです」と思いを伝えていた。