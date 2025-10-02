マイボイスコムは10月1日、「ファストフードの利用」に関する調査結果を発表した。調査は2025年9月1日～9月7日、11,454名を対象にインターネットで行われた。

ファストフードの嗜好度

ファストフードが好きな人は、「好き」「やや好き」を合わせて6割強だった。女性の方がその比率は高く、10～40代では8割前後に上る。また、女性10・20代では、「好き」と回答した人の割合が6割弱と特に高くなっている。

ファストフード店の利用頻度

ファストフード店の利用者は8割弱だった。月1回以上利用する人は4割強、若年層で比率が高くなっている。

直近1年間に最もよく利用した店は「ミスタードーナツ」「ケンタッキーフライドチキン」と回答した人では「年に数回以下」の比率が高く、ハンバーガー系のチェーン店と比べて利用頻度が低いことがうかがえる。

直近1年間に利用したファストフード店

ファストフード店利用者が直近1年間に利用したファストフード店は(複数回答)、「マクドナルド」が71.6%、「ケンタッキーフライドチキン」が43.3%、「ミスタードーナツ」「モスバーガー」が各30%台だった。

「マクドナルド」は、女性では若年層ほど比率が高く、年代差がみられる。「ケンタッキーフライドチキン」も同様に、女性若年層で高い傾向にある。「ミスタードーナツ」は、女性10～40代で比率が高くなっている。

ファストフード店の利用場面

ファストフード店利用者が、直近1年間に利用した場面は(複数回答)、「昼食」が58.1%、「テイクアウトの利用」「夕食」「小腹がすいた時」などが各10%台となている。

「夕食」は若年層で比率が高く、また、「小腹がすいた時」も女性10・20代で高い傾向がみられた。「新商品、季節限定商品、コラボ商品などが発売された時」は、女性10～40代でやや高くなっている。

最も好きなファストフード店

ファストフード店利用者に、最も好きなファストフード店を聞いたところ、「マクドナルド」が32.4%、「モスバーガー」が19.2%、「ケンタッキーフライドチキン」が14.9%だった。

「マクドナルド」は男性の方がその比率は高く、特に男性30代では半数近くを占めている。直近1年間に最もよく利用した店が、最も好きな店でもあるという人の比率をみると、「モスバーガー」は8割強と特に高く、「ケンタッキーフライドチキン」「バーガーキング」も各7割強と高くなっている。

そのファストフード店が最も好きな理由

そのファストフード店が最も好きな理由については、以下のような回答が寄せられた。

マクドナルドについては、「期間限定のメニューが多くて飽きずに楽しめて良いから」(男性36歳)との声が。モスバーガーには、「シニアの店員さんが多く、丁寧な接客で安心できる」(女性53歳)という意見が寄せられた。ケンタッキーフライドチキンについては、「ケンタッキーのフライドチキンは他で食べられない唯一無二の味だから」(男性32歳)との評価があったほか、ミスタードーナツには「ミスドは甘いもの中心のお店にも関わらず食事系やドリンクも美味しく、店の雰囲気も良いため」(女性15歳)とのコメントが見られた。さらに、バーガーキングには、「たまの贅沢をするのにちょうどよい感じの店だから。自分の知っているバーガー店の中で一番、美味しいと思うのも理由」(男性50歳)との意見が挙がっている。