『ゴッドタン』誕生秘話…佐久間宣行氏、ディレクター人生を変えた“恩人”の存在

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が22日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。ゲストのくりぃむしちゅー・有田哲平に感謝する場面があった。

佐久間宣行氏

『ゴッドタン』が誕生したきっかけ

「実は、有田さんは恩人の一人」だと話した佐久間氏。若手ディレクターだったころ、テレビ東京系『大人のコンソメ』内で、相手に指一本触れずに話術だけで青汁を飲ませる企画があり、「くりぃむさんがゲストに来てくれた」と回顧。すると、有田が劇団ひとりを前に、「お前、絶対飲むなよ」と突然ルールを変えたそうで、「説得で飲ませるバトルだったのを、お笑いの振り合いに変えた」「即興コントで展開を作れなくなったほうが負けっていうバトルに変えた」と振り返った。

佐久間氏は、「収録でいうと20分、編集したら6分」という短い時間で、「ぶっちゃけ、俺のディレクター人生を変えましたね」と強調。「劇団ひとりの活かし方を、有田さんが教えてくれて」と感謝し、「これをメインで番組を作りたい! って思って作ったのが、『ゴッドタン』ですから」と告白。「おぎやはぎと劇団ひとりで、もっと自由度の高い。ゴールは決めとくが、出口は自由にやってもらって。それをコント的なもので作っていく。“バラエティとコントの間みたいなのをやってみたい!”と思ったのは、有田さんがきっかけです」と打ち明けた。

同局の人気番組『ゴッドタン』の誕生秘話を語った佐久間氏は、「自分の演出法に近いものを、有田さんと劇団ひとりが目の前でやってくれたから。これはうれしかった」と感慨深げ。有田は、「ああいう企画はもう許されない(笑)。でも、めちゃくちゃ印象に残ってる」と語り、「ここまで、“芸人にお任せします! 盛り上がったらそれでOKなんで”っていうのは、絶対ないんで。たいていは、“こうやったら盛り上がるんで”まで教えてくれるスタッフが多いなか、“どうぞ!”って言われて……。ウケたら、“もう大丈夫です!”みたいな」と楽しげに述懐していた。

