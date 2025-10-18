佐久間宣行氏、「すごすぎる」と絶賛するお笑いコンビとは「今年の“刀”で…」

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が15日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜27:00～28:30）に出演。“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』を振り返った。

佐久間宣行氏

『キングオブコント2025』は「どれも面白かった」

11日にTBS系で放送された同大会では、白熱したバトルの末、ロングコートダディが第18代キングの称号を手にした。佐久間氏は、「どれも面白かった。もちろん、全組面白い」と前置きしながら、「ロングコートダディは、『ダブルインパクト』と『キングオブコント』でやったネタ、ほぼ全部、今年の単独かららしい」と感嘆。「他の人たちが、何年か練ったネタで勝負してんのに。ロングコートダディだけ、今年の“刀”で戦って勝ってる。すごすぎるなと思って」と称えた。

また、ファイナル進出したレインボーについても、「俺は死ぬほど笑いました」と語り、「実力がすごいし、気持ちよく場を制圧できる。あのネタの感じだと、圧がないと決めすぎててペラく感じるかもしれないんだけど。あの2人の演技力の圧がすごいから。胆力があるから、すごい場を制した感じだった」と絶賛。このほか、「ファイヤーサンダーのネタがずっと好きなんで。今回もすごい面白かった」と振り返りつつ、「総じて非常にレベルの高い大会だったなと思います。俺はコントがすごい好きなんで、毎年楽しみですね」と今後に期待を寄せた。

一方で、「荒くてキワモノっぽいネタでしか受け取れない感情もある。それが後半に固まったのが、ちょっと構成上もったいない」と話し、「普通だったら、荒いやつが後半に待ってると、爆発するようなもんなんだけど……。今回は、これでウケないんだっていうことが結構あって。ちょっともったいなかった」と分析。例えば、うるとらブギーズについて、「言い間違えのネタが本当にすごいネタだと思った。よく思いついたな! って」と感心していたというが、「思ってたよりウケなかったから、残念だったなと思いますね」と本音をもらしていた。

