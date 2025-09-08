星野リゾートは2025～26シーズン、スキーレッスン「雪ッズ」を「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)、「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)、「星野リゾート ネコマ マウンテン」(福島県耶麻郡)の3施設で展開する。

これまで星野リゾートでは、「子どもに冬ならではの経験をしてもらいたい」、「スキー人口を増やし、スノーリゾートを盛り上げたい」という想いからスキーレッスンを開催してきた。

子どもがレッスンを体験した親100名に「スキーレッスンに期待する事」を会場調査で実施したところ(2023年12月19日～2024年3月9日)、期待する事の半数以上が「冬ならではの経験ができる」、「スキーの上達」ということがわかった。この結果を受け、子どもが冬ならではの経験を通して、楽しみながら「確実な上達」を約束できる雪ッズが誕生した。

スポーツ科学に基づいた4つの動作を習得する新メソッド

スポーツ科学を専門とする竹腰誠教授との共同開発により、子どもが「確実」にスキーが上達するメソッドを開発した。科学的根拠に基づいたメソッドを取り入れるため、実際にスキーを経験したことのない子どもを集め検証を行った結果、1.子どもは大人と比べ斜面で思い通りに身体を動かすのが難しいこと、2.子どもがスキーを上達するうえでは、「上下」「左右」「重心の位置」「スピードへの耐性」の4つの動きが重要であるということがわかった。そのため雪ッズでは、上達に必要な「4つの動き」を「平地」でしっかりと行い、身体で覚えてから「斜面」で実践する。そうすることで、自然と動きを再現できるため、上達のスピードが早くなる仕組み。また子どもが親しみやすい名前のポーズや遊びを取り入れ、レッスン途中で飽きない工夫をしている。まるで遊んでいるかのように楽しみながら、自然にスキーが上達するレッスン内容となっている。

遊びながら楽しく上達できるレッスン

技術指導に特化したスキーレッスンとは異なり、子どもが遊びやゲームを通じて自然に「上達の4つの動き」を習得できる新メソッドを導入する。例えば、スキー靴を履いて脚でじゃんけんをしたり、オリジナルのポーズをしたり、スタッフと遊んでいるかのような感覚になるが、動きの中に「上達の4つの動き」が入っているため、自然とスキーの上達を促進。レッスンを担当するスタッフは、日本体育大学よりスポーツ科学に基づいたコーチング理論を学んでいるので、子どものやる気を最大限に引き出すことができる。

安心してスキーデビューできる雪ッズ専用エリア

各施設に安心してスキーデビューできる雪ッズ専用エリアを設置。このエリアは、雪ッズの参加者のみ利用できるので、ゲレンデを滑走するスキーヤーやスノーボーダーを気にせずに練習できる。星野リゾート トマム スキー場には、エリア内を往復するエスカレーターがあるので、レッスン中の滑走量を確保。また、リゾナーレ八ヶ岳の「雪ッズスノーパーク」では、雪ッズレベル1の館内レッスンを無料(要予約)で体験できるので、スキーが初めての子どもも気軽に参加することができる。(ネコママウンテンは初心者エリアで実施予定)

開催期間と料金について

同プランは、各施設においてそれぞれのスケジュールで開催される。リゾナーレ八ヶ岳では2025年12月15日～2026年3月19日、トマムでは2025年12月1日～2026年4月5日、ネコマ マウンテンでは2025年11月29日～2026年5月6日まで実施される。ただし、いずれも気象状況により変更となる場合がある。

料金は施設によって異なり、リゾナーレ八ヶ岳では1回5,300円(雪ッズスノーパークでのレベル1は無料)。トマムでは1回6,800円～、ネコマ マウンテンでは1回6,500円～となっている。

スキー用具については、リゾナーレ八ヶ岳では板、ブーツ、スキーウェアが付属する。ネコマ マウンテンでは板・ストック・ブーツが付属し、レッスン後も引き続き使用する場合は別途3,000円が必要となる。トマムではスキー用具を一式持参する必要があるが、施設にてレンタルサービスも用意されている。

対象年齢はいずれの施設も3～12歳で、リゾナーレ八ヶ岳については宿泊者限定となる。レッスンの詳細や予約については、各施設の公式サイトで確認を。