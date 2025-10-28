女優の奈緒が28日、都内で行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。NHKドラマ10『東京サラダボウル』での演技が評価され、主演女優賞を受賞した。

黒丸氏による『東京サラダボウルー国際捜査事件簿―』を原作とするこのドラマは、異なる言語、食、文化が同居する“サラダボウル”の大都市である東京で、緑髪の国際捜査の警察官・鴻田麻里(奈緒)とワケありの通訳人・有木野了(松田龍平)のコンビが日本社会からこぼれ落ちそうな人生を拾っていく物語。

奈緒は黒の肩出しドレスで美貌を放ち、「本当に光栄な賞をいただきありがとうございます」と感謝。「このドラマは大好きなスタッフの皆さんと、素晴らしいキャストの皆さん、中には今回舞台が国際捜査係という設定だったので、海外からもたくさんのキャストの方が参加してくださいました。初めて日本に来るという仲間もいて、日本の撮影現場を初めて知ってとても幸せだったと言って帰ってくださったキャストの皆さんの顔が今でも忘れられません」と撮影を振り返った。

続けて、「私が演じた鴻田麻里は、自分の目で見たものを信じるという人でした。その彼女に習って、私自身、役者としてももちろん、1人の人間として、自分で見たものを信じ、信じてみたけどちょっと間違えたかなと思うときは一歩後ろに下がって、素直に日々を生きていきたいと思います」と笑顔で語っていた。

「東京ドラマアウォード2025」受賞作品・受賞者

■作品賞〈連続ドラマ部門〉

グランプリ 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

優秀賞 『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK)

優秀賞 『東京サラダボウル』(NHK)

優秀賞 『ホットスポット』(日本テレビ)

優秀賞 『御上先生』(TBSテレビ)

優秀賞 『夫の家庭を壊すまで』(テレビ東京)

優秀賞 『波うららかに、めおと日和』(フジテレビ)

優秀賞 『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』(WOWOW)

■作品賞〈単発ドラマ部門〉

グランプリ 『スロウトレイン』(TBSテレビ)

優秀賞 『憶えのない殺人』(NHK)

優秀賞 『新・暴れん坊将軍』(テレビ朝日)

優秀賞 『三谷幸喜「おい、太宰」』(WOWOW)

■ローカル・ドラマ賞

『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』(北海道テレビ)

『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』(中京テレビ)

■個人賞

主演男優賞 松坂桃李 『御上先生』(TBSテレビ)

主演女優賞 奈緒 『東京サラダボウル』(NHK)

助演男優賞 角田晃広 『ホットスポット』(日本テレビ)

助演女優賞 杉咲花 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

脚本賞 詩森ろば 『御上先生』(TBSテレビ)

演出賞 塚原あゆ子 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

主題歌賞 King Gnu「ねっこ」 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)主題歌

特別賞 故・西田敏行(俳優)