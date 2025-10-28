俳優の松坂桃李が28日、都内で行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。今年1月期に放送されたTBS系日曜劇場『御上先生』での演技が評価され、主演男優賞を受賞した。

『御上先生』は、教育のあるべき真の姿を描く完全オリジナルの大逆転教育再生ストーリー。東大卒のエリート文科省官僚の御上孝(松坂桃李)が隣徳学院3年2組の担任教師になり、令和の時代を生きる高校生を導きながら、権力に立ち向かっていく姿を描いた。

松坂は「本日はこのような素晴らしい賞をいただき本当にうれしく思っています」と喜び、「『御上先生』という作品は、プロデューサーの飯田(和孝)さんの今までにない学園ドラマを作りたいという熱い思いからスタートしまして、詩森(ろば)さんの脚本のもと、熱い思いに共感したスタッフ、キャストが集まりました」と紹介。

優れた映像制作技術を顕彰する「MPTE AWARDS 2025」でも『御上先生』が受賞したことに触れ、「それがすごくうれしくて」と喜び、「今回この作品でこのようなありがたい賞を取れたというのも本当にうれしくて、今までにない学園ドラマにしたいという思いから集まった気持ちが結集して取れたのかなと、うれしい気持ちを実感しております。これを噛みしめながらまた次の作品に精進して参ります」と語った。

『御上先生』は、作品賞〈連続ドラマ部門〉優秀賞、脚本賞も受賞し、3冠を獲得した。

東京ドラマアウォードは、作品の質の高さだけではなく、市場性と商業性にスポットをあて、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰している。

「東京ドラマアウォード2025」受賞作品・受賞者

■作品賞〈連続ドラマ部門〉

グランプリ 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

優秀賞 『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK)

優秀賞 『東京サラダボウル』(NHK)

優秀賞 『ホットスポット』(日本テレビ)

優秀賞 『御上先生』(TBSテレビ)

優秀賞 『夫の家庭を壊すまで』(テレビ東京)

優秀賞 『波うららかに、めおと日和』(フジテレビ)

優秀賞 『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』(WOWOW)

■作品賞〈単発ドラマ部門〉

グランプリ 『スロウトレイン』(TBSテレビ)

優秀賞 『憶えのない殺人』(NHK)

優秀賞 『新・暴れん坊将軍』(テレビ朝日)

優秀賞 『三谷幸喜「おい、太宰」』(WOWOW)

■ローカル・ドラマ賞

『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』(北海道テレビ)

『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』(中京テレビ)

■個人賞

主演男優賞 松坂桃李 『御上先生』(TBSテレビ)

主演女優賞 奈緒 『東京サラダボウル』(NHK)

助演男優賞 角田晃広 『ホットスポット』(日本テレビ)

助演女優賞 杉咲花 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

脚本賞 詩森ろば 『御上先生』(TBSテレビ)

演出賞 塚原あゆ子 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

主題歌賞 King Gnu「ねっこ」 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)主題歌

特別賞 故・西田敏行(俳優)