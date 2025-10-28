脚本家の三谷幸喜氏とフリーアナウンサーの有働由美子が28日、都内で行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式で司会を担当。ユーモアあふれる進行で会場を盛り上げた。

東京ドラマアウォードは、作品の質の高さだけではなく、市場性と商業性にスポットをあて、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰する賞。

昨年に続き、司会を担当した三谷氏と有働は、今年も腕を組んで登場。真顔で踊ってオープニングを盛り上げた。

続けて、三谷氏は「皆さんは日本で最初に作られた連続ドラマが何かご存じですか? 僕は知りません」と話して笑いを誘い、有働は「東京ドラマアウォード、今回で18回目を迎えます。今回もインターネットで生配信をさせていただいております。配信をご覧の皆様もどうぞ最後までお楽しみくださいませ」と挨拶した。

そして三谷氏は、来賓挨拶を務める林芳正総務大臣を呼び込む際に、「皆様お待たせ致しました! トランプ大統領!」とふざけ、有働が冷静に訂正。林大臣は「Good evening everybody! 今日はトランプ大統領の代理で参りました」と乗っかり、会場は笑いに包まれた。

「東京ドラマアウォード2025」受賞作品・受賞者

■作品賞〈連続ドラマ部門〉

グランプリ 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

優秀賞 『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK)

優秀賞 『東京サラダボウル』(NHK)

優秀賞 『ホットスポット』(日本テレビ)

優秀賞 『御上先生』(TBSテレビ)

優秀賞 『夫の家庭を壊すまで』(テレビ東京)

優秀賞 『波うららかに、めおと日和』(フジテレビ)

優秀賞 『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』(WOWOW)

■作品賞〈単発ドラマ部門〉

グランプリ 『スロウトレイン』(TBSテレビ)

優秀賞 『憶えのない殺人』(NHK)

優秀賞 『新・暴れん坊将軍』(テレビ朝日)

優秀賞 『三谷幸喜「おい、太宰」』(WOWOW)

■ローカル・ドラマ賞

『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』(北海道テレビ)

『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』(中京テレビ)

■個人賞

主演男優賞 松坂桃李 『御上先生』(TBSテレビ)

主演女優賞 奈緒 『東京サラダボウル』(NHK)

助演男優賞 角田晃広 『ホットスポット』(日本テレビ)

助演女優賞 杉咲花 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

脚本賞 詩森ろば 『御上先生』(TBSテレビ)

演出賞 塚原あゆ子 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

主題歌賞 King Gnu「ねっこ」 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)主題歌

特別賞 故・西田敏行(俳優)