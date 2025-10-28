フリーアナウンサーの有働由美子が28日、都内で行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式で脚本家の三谷幸喜氏とともに司会を担当。2026年にTBS系日曜劇場枠で放送される堺雅人主演の『VIVANT』続編に言及する場面があった。

東京ドラマアウォードは、作品の質の高さだけではなく、市場性と商業性にスポットをあて、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰する賞。

作品賞〈連続ドラマ部門〉優秀賞を受賞した『御上先生』(TBSテレビ)の表彰の際に、飯田和孝プロデューサー、演出の宮崎陽平氏、主演の松坂桃李らが登壇。この3人は、2023年7月期に放送され、来年続編の放送が決定している『VIVANT』にも関わっており、宮崎氏が「昨日アゼルバイジャンから帰りまして、御上先生(松坂)と飯田さんと今、必死で頑張っておりますので、その作品もよろしくお願い致します」と『VIVANT』続編に触れた。

三谷氏が「アゼルバイジャンってどういうことですか?」と疑問を口にすると、テレビ朝日系『有働Times』(毎週日曜20:56～)に出演している有働は「アゼルバイジャンといえば、私はちょうど裏の番組に出ているので、あまり言いたくないですが、『VIVANT』ですね」と説明。三谷氏が「またやるの?」と言うと、有働は「またやりますね。戦々恐々としておりますけれども」と吐露しつつ、「とは言いながら、全話楽しみに見させていただきます」と話していた。

「東京ドラマアウォード2025」受賞作品・受賞者

■作品賞〈連続ドラマ部門〉

グランプリ 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

優秀賞 『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK)

優秀賞 『東京サラダボウル』(NHK)

優秀賞 『ホットスポット』(日本テレビ)

優秀賞 『御上先生』(TBSテレビ)

優秀賞 『夫の家庭を壊すまで』(テレビ東京)

優秀賞 『波うららかに、めおと日和』(フジテレビ)

優秀賞 『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』(WOWOW)

■作品賞〈単発ドラマ部門〉

グランプリ 『スロウトレイン』(TBSテレビ)

優秀賞 『憶えのない殺人』(NHK)

優秀賞 『新・暴れん坊将軍』(テレビ朝日)

優秀賞 『三谷幸喜「おい、太宰」』(WOWOW)

■ローカル・ドラマ賞

『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』(北海道テレビ)

『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』(中京テレビ)

■個人賞

主演男優賞 松坂桃李 『御上先生』(TBSテレビ)

主演女優賞 奈緒 『東京サラダボウル』(NHK)

助演男優賞 角田晃広 『ホットスポット』(日本テレビ)

助演女優賞 杉咲花 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

脚本賞 詩森ろば 『御上先生』(TBSテレビ)

演出賞 塚原あゆ子 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

主題歌賞 King Gnu「ねっこ」 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)主題歌

特別賞 故・西田敏行(俳優)