2024年10月28日に88歳で逝去した楳図かずお氏の最期の新作となる『ZOKU-SHINGO COMPLETE BOX』(9,900円)が、11月28日に発売される。

『ZOKU-SHINGO COMPLETE BOX』



昨年、惜しまれながらこの世を去った楳図かずお氏だが、今年は生誕90周年記念プロジェクトが始動。その第1弾として、『ZOKU-SHINGO COMPLETE BOX』を発売する。

本作品は、2022年に「楳図かずお大美術展」で発表された、楳図かずお氏27年振りの新作『ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館』と、『わたしは真悟』の全扉絵を集めた一冊『わたしは真悟 扉絵全集』の2冊がセットになったBOX。

『ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館』は楳図かずお氏が生前構想していた最期の新作で、「楳図かずお大美術展」で発表された「着彩画」101点に加え、圧倒的な線画で構成された 「素 描」101点も収録した完全版。全てのページを原画と照らし合わせ、最高精度の質感・色を実現した。

『わたしは真悟 扉絵全集』は、初公開となる「完全未発表原稿」を3枚収録。4色原稿、2色原稿も全て収録し、全てのページを原画と照らし合わせ、細かい線まで再現している。

今後、90周年プロジェクトでは、楳図かずお氏が生前刊行を強く望んでいた、「B5判雑誌サイズ」での愛蔵版シリーズ「UMEZZ AUTHENTIC COLLECTION」が刊行決定(発売：小学館／発行：小学館クリエイティブ)。第1弾は、SF漫画の金字塔『漂流教室』で、連載時の貴重な扉絵も多数収録する。

また、第53回アングレーム国際漫画祭にて、楳図かずお回顧展「楳図かずお 恐怖を祓う」が開催決定。楳図かずお氏は、2018年に仏・アングレーム国際漫画祭で『わたしは真悟』が遺産賞を受賞したのをきっかけに『ZOKU-SHINGO』を描き、27年ぶりに画業に復帰。その運命的な地で、楳図の魂のこもった原画約170点を展示予定。なお、楳図かずお作品の原画展は、約30年ぶりの開催となる(海外では初)。期間は2026年1月29日～3月15日。