コアミックスは、「月刊コミックゼノン2025年12月号」を2025年10月24日(金に発売した。

「月刊コミックゼノン2025年12月号」は、創刊15周年号。『オタクに優しいギャルはいない!?』が巻頭カラーで、描き下ろし特別付録つき。新連載『まきばのカルテ』もスタート。

■日本の食卓を支える！『まきばのカルテ 産業動物臨床獣医師 三海佑』連載開始

北海道・十勝で「獣医の送迎業務」のアルバイトに申し込んだフリーターの宇多川ソラ。犬や猫に触れ合えると向かった先で待っていたのは、乳牛を診る産業動物臨床獣医師の三海佑だった。宇多川は、牛の内蔵を持ったりと“過酷なお手伝い”の業務も課せられることに。そんなある日、病気の牛を前にした酪農家に三海が衝撃の一言を告げるのを宇多川は目の当たりにする。

■2026年TVアニメ化決定！『オタクに優しいギャルはいない!?』巻頭カラー！特別付録つき

2026年のTVアニメ化が予定されている本作が巻頭カラーで登場。本編では、オタクくんが優勝したチームの言うことを何でも聞くという波乱の球技大会が開幕。一挙2話掲載。また、特別付録「学生証風ICカードステッカー」付き。自分なりのやり方で色々楽しめる特別描き下ろし付録となっている。

■『終末のワルキューレ』第12回戦 坂田金時の正体が明らかに

ついに戦いの火蓋が切られた神VS人類最終闘争 第12回戦。早速、右手の文字を光らせ攻撃を仕掛ける坂田金時。その文字は“原初神”の『神性の証』であり、原初神の血を引く唯一の人間であることを示していた。それを見たオーディンは、動揺した様子で自ら口を開く……。