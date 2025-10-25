KADOKAWAは、アニメ放映を目前に控えたFateシリーズの注目作『Fate/strange Fake』のコミカライズをリニューアルし、『新装版 Fate/strange Fake』として2025年12月27日(土)より刊行する。

2026年1月からの放送が予定されている『Fate/strange Fake』は、原作・成田良悟がアメリカの地で行われる『偽りの聖杯戦争』を描く作品で、コミカライズを原作イラストレーターでもある森井しづきが担当している。美麗な作画と超スケールのアクションで、TYPE-MOON BOOKSより5巻まで刊行されている。

アニメ放映を記念して、本コミカライズが『新装版 Fate/strange Fake』として角川コミックス・エースよりリニューアル刊行。森井しづき描き下ろしの新たなカバーに加え、初出しのラフなども収録予定の新装版であり、アニメ放映と合わせて『Fate/strange Fake』の世界を一層楽しめる。

『新装版 Fate/strange Fake』は、2025年12月27日(土)に第1巻が刊行され、その後2026年2月、3月、4月、5月にかけ連続刊行予定となっている。

【あらすじ】

あらゆる願いを叶える願望機「聖杯」を求め、魔術師たちが英霊を召喚して競い合う争奪戦──聖杯戦争。日本の地で行われた第五次聖杯戦争の終結から数年、米国西部スノーフィールドの地で行われた次なる戦い。──それは偽りだらけの聖杯戦争。偽りの台座に集まった魔術師と英霊達。これが偽りの聖杯戦争であると知りながら──彼らはそれでも、台座の上で踊り続ける。真偽などは彼岸の彼方。聖杯ではなく──他でもない、彼ら自身の信念を通すために。その時、器に満ちるのは偽りか、真実か。それとも──。

■『新装版 Fate/strange Fake』

漫画：森井しづき

原作：成田良悟／TYPE-MOON

判型：B6判

発行：KADOKAWA

発売予定日：

第1巻 …… 2025年12月27日(土)／定価：792円(本体720円+税)

第2巻 …… 2026年2月4日(水)／予価：836円(本体760円+税)

第3巻 …… 2026年3月4日(水)／予価：836円(本体760円+税)

第4巻 …… 2026年4月10日(金)／予価：836円(本体760円+税)

第5巻 …… 2026年5月2日(土)／予価：836円(本体760円+税)

(C)森井しづき （C)成田良悟／TYPE-MOON