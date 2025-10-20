エターナルホスピタリティグループが展開する「鳥貴族」は11月1日、「トリキの福袋」(3,900円)を国内店舗全店で30,000セット限定で発売する。

鳥貴族で初となる福袋を、3万セット限定で販売する。オリジナルグッズ5点と、公式アプリギフト券3,000円分(1,000円×3枚)がセットになったお得な内容となっている。

「おでかけトリッキートート」は、普段使いにも最適なシンプルな柄のトートバッグ。外側にはポケットがついており、トリッキーを入れることができる。サイズ(約)はタテ380×ヨコ340×マチ90mm。

おでかけトリッキートート

「ぬくぬく鳥貴族ブランケット」は、ひざ掛けにちょうど良いサイズで、同店の定番メニューがプリントされている。サイズ(約)はタテ700×ヨコ1,000mm。

ぬくぬく鳥貴族ブランケット

「トリッキーのジャガードタオル」は、トリッキーの絵がプリントされた、吸収性に優れたジャガードタオル。サイズ(約)はタテ250×ヨコ250mm。

トリッキーのジャガードタオル

「トリッキーコルクコースター」は、トリッキーの顔型をしたコルク製コースターの3枚セット。

トリッキーコルクコースター

「鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA6メモ」は、スケッチブックで知られるマルマンとのコラボレーションによるメモ帳。シンプルなデザインで持ち歩きやすいA6サイズ。

公式アプリギフト券3,000円分(1,000円×3枚)は、会計ごとに1人1枚まで使用可能であり、グループで複数枚使用する場合は「クエスト協力」が必要となる。有効期限は6ヶ月。公式アプリ内で配布されるため、事前に鳥貴族公式アプリのダウンロードが必要となる。

福袋の販売期間は11月1日の各店舗オープン時間～12月12日まで。全店30,000セット限定のため、なくなり次第終了となる。購入は1人1個まで。発送は2026年1月中旬以降、順次行われる予定。

対象店舗は国内の鳥貴族店舗全店(2025年9月末時点でのオープン店舗)であり、休業中の豊中店、土山駅前店、竹ノ塚店、新宿歌舞伎町店、淡路店、今津店は対象外となる。