今週から11月。季節は一段と進み、外出の際に上着が手放せないという日も増えています。また、温かい食べ物が恋しくなる時期でもありますね。身近にあるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が登場しています。

2025年10月・11月の新商品5選まとめ(10月28日〜11月3日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。厚切りハムカツと甘辛鶏から揚げのお弁当、トリプルチョコを楽しめるクロワッサンドーナツ、特盛&太麺のミートナポリタン、1/3日分の野菜を使用したちゃんぽんスープなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「厚切りハムカツ&甘辛鶏から揚げ弁当」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

厚切りハムカツと甘辛鶏から揚げが味わえるボリューム感のあるお弁当。甘辛いタレをかけた鶏から揚げと厚切りハムカツを、タルタルソースで食べる仕立てです。

「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ココア生地のクロワッサンドーナツに、チョコクリームとチョコホイップをサンドしたアイテム。表面をチョコでコーティングし、キャラメルクランチとキャンディングアーモンドをトッピングしました。

「特盛 太麺！ミートナポリタン」(646円)

価格 : 646円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、中国・四国、九州、沖縄

特盛で太麺のボリューム感があるナポリタン。トッピングはにんにくのきいたミートソース・ベーコン・チーズ・パセリ粉です。

「たんぱく質が摂れる！しそ入り鶏つくねのサラダ」(448円)

価格 : 448円

発売地域：関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

たんぱく質が16.3g摂れるサラダ。しその風味がさわやかな鶏つくねと大豆・枝豆・ひじき・コーン・れんこんきんぴらをトッピングしました。青じそタレ付きです。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「1/3日分の野菜使用 ちゃんぽんスープ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

1/3日分の野菜を使用したちゃんぽんスープ。豚肉の旨みのきいたスープで、具材にはコーン・かまぼこ・キャベツ・もやしなどを使用しています。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

まとめ

10月28日発売の新商品は、ハムカツと鶏から揚げがダブルで味わえる「厚切りハムカツ&甘辛鶏から揚げ弁当」や、ミートソース・ベーコン・チーズなどをトッピングした「特盛 太麺！ミートナポリタン」など、ボリューミーで満足感のあるメニューが登場。

また、「たんぱく質が摂れる！しそ入り鶏つくねのサラダ」や「1/3日分の野菜使用 ちゃんぽんスープ」も、たんぱく質不足・野菜不足を感じた時に注目したいアイテムです。

そのほか甘いものが恋しい人には、チョコがトリプルで楽しめる「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」も要注目の商品。

みなさんも気になるアイテムがあったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用