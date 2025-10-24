ファミリーマートは10月28日から「ファミマがチョコだらけ!」キャンペーンを開催する。登場する11種類のチョコ商品は、いずれも「ひとくちで3度のしあわせを感じられる」ほど専門店にも負けない美味しさだ。スイーツ、パン、アイス、ドリンクなどジャンルも多岐にわたる。

"スイーツのファミマ"を掲げた1年、「ファミマがチョコだらけ!」も好評

発表会に登壇したファミリーマート 商品本部 山岡美奈子氏は、約1年前から"コンビニでスイーツを買うならファミリーマート"と最初に想起されるチェーンとなることを目指して"スイーツのファミマ"を掲げてきたことに触れ、「昨年も実施した"ファミマがチョコだらけ!" キャンペーンの『濃厚ショコラロール』や、毎年2月に実施している"ファミリーにゃーと大作戦"の『てぃにゃみす』、"ファミマのいちご狩り"の『いちごノクレープ』など各キャンペーンを象徴する人気商品があったことも売り上げの成長に影響していると思います」と分析。結果として"スイーツのファミマ"開始以降売上は約104パーセントの成長を続けていると話した。

ファミリーマート 商品本部 山岡美奈子氏

また、昨年実施したキャンペーンの中でも特に併買率を伴う(＝スイーツ以外の商品も一緒に買ってもらえること)キャンペーンであることにも触れた。

今後は「スイーツ＝ファミマ」さらに定着化させること、そして「ファミマならでは」の追求による差別化を強化すべく品揃えを強化する方針だ。

「ファミマがチョコだらけ!」キャンペーンは昨年に続き2年目となる。チョコ商品といえば2月頃に強化されるイメージだが、ファミマでは気温が下がってくるこの時期にチョコレートの売上が伸長してくることから、2023年10月末には「超濃厚チョコスイーツフェア」を実施、また昨年10月実施の「ファミマがチョコだらけ!」が好評だったこともあり、今年も同じタイミングでの実施することになったという。

昨年はキャンペーン期間中に累計販売数850万食を突破し、「濃厚ショコラロールロール」は想定以上の売り上げからレギュラー商品になるほど。昨年は食感が特徴の商品を揃えたが、今年は「ひとくちで3度しあわせ」をテーマに、1つの商品で3つのチョコが楽しめるようにした。複数の食感の異なるチョコを使用することで濃厚さと贅沢さを感じることができる。

特に今年はカカオ豆の高騰が話題になっているが、山岡氏は「昨年好評だったということもありますし、チョコを使用したスイーツの需要は価格が高騰しても変わってないため、今年もキャンペーンを実施します」と述べ、「原材料の価格はメーカー様と継続的な取り組みをさせていただいておりますので、なるべく変動幅は抑えていただいています」とできるだけ価格高騰の影響を受けない仕組みがあると話した。

全11種のうち、特におすすめしたい3種を紹介

今年の「ファミマがチョコだらけ!」キャンペーンで登場する全11種を紹介する。

特におすすめしたい3種がある。まずは「濃厚ショコラドームケーキ」。

なめらかなチョコムースを流し込んだ中央にチョコソースを注入し、最後に濃厚なチョコガナッシュをたっぷり乗せている。すべて機械ではなく人の手で作られているのが驚きだ。

専門店クオリティのチョコスイーツが400円弱でコンビニで入手できる驚き

断面を見ると分かる、様々な種類と食感のチョコレートたち。チョコ好きの方なら絶対に期間中に味わってほしい。

おすすめ2つ目は「クリスピーチョコサンド」。

ザクっとした食感のビスケット生地の中に、なめらかなチョコクリームがサンドされ、さらに中心にはビターな味わいのチョコソースが入っている。

おすすめ3つ目は「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」。

何層にも重なったココア生地のクロワッサンドーナツに、チョコクリームとチョコホイップをサンド、さらに表面はチョココーティングされた上からキャラメルクランチとキャンディングアーモンドがザクザク乗っている。

あなた好みのチョコも見つかるはず! 他ラインナップもすべて紹介

他ラインアップも紹介する。

「チョコクリームinトリプルチョコマドレーヌ」はしっとりとした2層のチョコ生地にさらにチョコクリーム、そしてキューブチョコがアクセントになる上品な味わい。

「ショコラミルクレープ」はチョコクレープ生地にと生チョコを使ったチョコホイップクリームを重ねたショコラミルクレープ。パリッとした食感のチョコが入っているので食べ飽きることがない!

「ミルフィーユトリプルショコラ」はサクサクのパイ生地にミルクチョコとホワイトチョコの2層のクリームを重ね、ダークチョコでコーティング。2本入りなのが嬉しい!

「濃厚ショコラロール」は現在では定番商品となったが、さらになめらかなチョコソースが加わり、よりチョコ感をアップさせたバージョンとして登場! チョコ好きは絶対に買うべし。

「チョコマカロンクロワッサン」はチョコクリームとチョコダイスを巻き込んだクロワッサンに、さらにチョコマカロン生地を絞って焼き上げた贅沢なパン。高級パン屋さんのビジュアルなのにファミマで手軽に買えるギャップが最高!

「ラズベリー香るトリプルチョコタルト」はラズベリー香るチョコ生地とキューブチョコを使用したタルトにさらに甘酸っぱいラズベリーソースをかけた。甘さと甘酸っぱさが同時に味わえる贅沢さがいい。

「チョコレートドリンク」はスイート・ホワイト・ルビーと3種類のチョコレートをバランスよくブレンドしており、飲むごとに深い味わいだ。「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース入り〜」はチョコアイスの中にチョコソースを閉じ込め、さらにチョコクランチ入りチョコレートでコーティングした商品。

妥協なくまさに「チョコだらけ」な商品ばかりが11種も楽しめる! 秋だからこその濃厚な味わいを堪能してほしい!