ファミリーマートは10月28日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、「LabQ監修 至高の一杯 かけ醤油らぁめん」(478円)を北海道・関東・東海地方のファミリーマートで発売する。

「LabQ監修 至高の一杯 かけ醤油らぁめん」(478円)

「Japanese Ramen Noodle LabQ」は、2014年に北海道 札幌市で開店し、北海道の地鶏出汁をきかせたスープと北海道産の小麦を使用した自家製麺を合わせた行列の絶えないラーメン店。今回、同店監修のもと、鶏油の香りがただよう鶏の旨味が強い醤油ベースのスープを開発した。スープを存分に味わえるよう、具材を白ねぎのみとしたかけラーメンに仕上げた。麺ものどごしが良くもちもちとした麺を開発し、スープに合うように仕上げている。なお、ファミリーマートのチルドラーメンで具なしのかけラーメンの発売は初となる。

「今回の商品販売にあたり試作を何度も何度も繰り返して頂きました。難題といえるお醤油感を大切にあえて具材は最低限に。当店の売りでもある麺のもちもち感をうまく表現して頂き大変勉強させて頂きました。皆様の大切な一食になれれば嬉しいです。」(Japanese Ramen Noodle LabQ店主・平岡寛視氏)