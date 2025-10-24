高騰する物価。上がらない給料。そんな世知辛い世の中に、救いの手が差し伸べられた。

ということで食いしん坊の同志諸君に朗報! ローソンからこの秋、新商品として「よくばりセットメシ」が3種類もラインナップされた。簡単に言うと、“どっちも食べたい欲”を伊発で満たす救世主である。手軽さと満足感を一挙両得できる、ある意味でめちゃくちゃギルティな実力を確かめてみたぞ〜!

■ローソン新商品「よくばりセットメシ」2種を食べてみた!

ローソンが展開する「よくばりセットメシ」は、ラーメン＋チャーハンなどの合せ技による満足度の高さを追求した商品。10月21日から「よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン」と「よくばりセットメシ ボンゴレ&トマト」という2種の新商品がラインナップし、11月4日には「よくばりセットメシ ミートソース&マカロニグラタン」の発売も控えている。

総務省の発表では2025年8月の消費者物価指数は前年同月比で2.7%上昇し、48カ月連続で値上がり。物価高の流れは止まらず、家計への負担は広がり続けている。一方、厚労省によると同月の実質賃金は前年より1.4%減少し、8カ月連続のマイナス。さらに今月は全国でおよそ3000品目が追加で値上げされるなど、生活者にとってはマジで笑えない負のスパイラルが巻き起こっている。

そんな現状に一筋の光明をと立ち上がったのがローソンだ。「一皿でお腹一杯食べてもらいたい」的な想いがあったのだろう。今年3月、「よくばりセットメシ」シリーズ第1弾として冷しうどん、天ぷら、いなり寿司を組み合わせた「よくばりセットメシ 冷しちく玉天うどん&いなり」を発売。そして今回、同シリーズ第4弾が発売されたというワケである。

ちょっと前置きが長くなったが、今回は新商品の「よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン」と「よくばりセットメシ ボンゴレ&トマト」を実食してみよう。

よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン

まずは「よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン」から。っていうか……ええっ!? いやいや、なんでラーメンとチャーハンがひとつの丼に収まってんの!? ラーメンとチャーハンの相性は最高だし、超定番のセットだけど、ひとつの丼に収めるだなんて……あまりに大胆!

ということでレンジで4分ほど加熱した結果……

うおおっ……

こ、これは……

めっちゃウマそう!

さぁさぁ、麺が伸びる前にまずはラーメンから……いただきます!

ウマい! スープは鶏、豚、野菜のガラスープを合わせて旨味を引き出した醤油ベースで、キレがあってスッキリしているのに出汁の旨みは強い。麺はツルンとした喉越しが特徴的な中太のストレート麺で、醤油スープによく合う!

チャーハンのほうはふんわり食感で、焦げた醤油の香ばしい風味と旨みが鼻腔をくすぐる。脂の乗ったチャーシューも激ウマで、甘辛いタレの味付けもめちゃくちゃいい! これをラーメンのスープで流し込めば……

優勝……! これこれ、やっぱりラーメンにはチャーハンでしょ! 満足度高ぇ〜!

よくばりセットメシ ボンゴレ&トマト

続いては「よくばりセットメシ ボンゴレ&トマト」。レンチンして温めて、いざ開封!

おお、さすが一皿に2種類あるだけあって、なかなかスゴいボリューム感だ。色のコントラストもハッキリしていて、これはいい感じの振り幅を楽しめそう!

さて、ではまずボンゴレから。クルクルっと巻いて、パクッ。

おお〜、あさりとにんにくの旨みが濃厚で美味しい〜! めちゃくちゃ魚介の風味が豊かで、辛味もかなりしっかり効いてる! 本格的〜! あさりもたっぷり入っているし、バジルの爽やかな香りも程よく効いていてウマい!

トマトソースのほうもバジル&チーズが効いていてウマし! 熟したトマトの甘みと旨みもすごく濃い! ベーコンと合わせて食べればさらにスモーキーな肉の旨みが追加されてさらにハッピーな味わいに。

最後のほうはボンゴレとトマトソースが自然と融合し、ペスカトーレのような味わいになっていたけど、これもまた美味しかった! まさに一度に二度どころか、三度も楽しめるパスタである。

新たに発売された「よくばりセットメシ」。ラーメン×チャーハンの王道コンビに、ボンゴレ×トマトのお洒落れな二重奏。しかもレンチンでこの満足感である。背徳感を遥かに凌駕する正義感を垣間見る思いだ。物価が上がっても、腹が減るのは止められない。そんな時代にこそ、こういう“味方”が必要なんだな〜。