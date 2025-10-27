お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が21日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週火曜27:00～28:30）にゲスト出演。悩みを打ち明けた。

上田晋也「カメラ回ってるときは…」

バラエティ番組などで、数々の“人見知り”エピソードを語っているあの。上田が、「ラジオになると、あのちゃんってすげーしゃべるんだな」「こんなに隙間なくしゃべるのが不思議だわ」と驚くと、「ラジオだけめっちゃしゃべる」と苦笑い。上田とは、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』で何度も共演しているが、「僕は誰とも会話せず、一人でポツンとしてる。どうやってしゃべったらいいかわかんない」「大勢いるとしゃべれない」とつぶやいた。

一方の上田も、「これ、嘘つけ! って言われるの」と前置きしながら、「俺、すげー人見知りだからね。嘘だと思うでしょ? でも、俺、本当に人見知りだから」と告白。「カメラ回ってるときは、正直いっぱいしゃべれる」というが、カメラが止まると、「“この人と何しゃべっていいかわかんない”ってなっちゃう」と明かすと、あのは、「ええ～! 意外!」とビックリ。しかし、あのに対しては、「結構話しかけたりする」そうで、「あれ、超珍しいんだよ」と心を許している様子だった。

「俺、あんまり自分からいけないのよ。話しかけられたら、どうもどうも! ってワーッてしゃべれるんだけど」と語った上田。“人見知り”のため、子供たちの学校の父兄とも親しくなれなかったそうで、「俺のほうから入れないから。すごい俺、浮いてるもん」とポツリ。「元々、怖いのかな? 怒ってるのかな? って思われがちな人間だから。全然怒ってないんだけど……」「多分、向こうは、“なんかあの人感じ悪い”って思われてるのかなって思うことが多々ある」と心の内を明かしていた。

