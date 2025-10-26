羽鳥アナの“意味深LINE”に苦笑…上田晋也「ヒドいだろ?」　あの「ヤバッ!」と悲鳴

お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が21日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)にゲスト出演。フリーアナウンサー・羽鳥慎一とのエピソードを明かした。

羽鳥慎一アナウンサー

『24時間テレビ』後に届いたLINE

あのとのトークで、「あのちゃんはそのままでいい」と強調しながら、「“あのちゃんはそんな感じだもんね”って、日本中受け入れてる。“そういうところがあの子らしくていいじゃん”って」「変にこびようとか、世間とか芸能界に合わせないほうが」と自身の思いを語った上田。あのが、「ブチギレまくって、敵を増やしてる」とこぼすも、上田は、「俺はそっちのあのちゃんのほうがいいけどな。敵を作らないように、みんなに好かれるようにしてる人って、結局は誰からも好かれない」と持論を展開した。

一方で、自身のアンチについて問われると、「アンチしかいないと思うよ」と苦笑い。エゴサーチはしないというが、「昨年の『24時間テレビ』が終わったときに、一緒に総合司会をやってた羽鳥さんが、次の日にLINEをくれた」と回顧。羽鳥アナウンサーから、「こんなに楽しかったのははじめてです! 上田さんのおかげです!」と感謝を伝えられたが、「“上田さんは、今ネットでこういう風に叩かれてます”って。箇条書きでブワーッと長文のLINEを送ってくるの」と打ち明けた。

「“こんなふうに上田さんは叩かれてます。でも、僕はよかったと思います。おつかれさまでした!”って……。フォローになってないのよ! 全然チャラになってない」と苦言を呈した上田。今年の『24時間テレビ』でも、そろって総合司会を務めたが、「あの男、今年も送ってきやがった」と苦笑いで暴露。「どうやら俺、羽鳥さんいわくアンチばっかりみたい。ヒドいだろ? あの男」とぼやくと、あのは、「ヤバッ!」「かわいそう……。ヒドい(笑)」と思わず声を上げていた。

