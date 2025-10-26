TBSで27日、有吉弘行がMCを務める新特番『町を歩けば人がわかる 有吉 ニッポンの道』(23:56～24:55 ※一部地域を除く)が放送される。

東出昌大と有吉弘行

ゲストのゆかりの地を歩けば、その人の素顔が見えてくる。道から“人”を紐解く新感覚バラエティ『有吉 ニッポンの道』。MCは無類の散歩好きで知られる有吉弘行。アシスタントはニューヨークの屋敷裕政、嶋佐和也が務める。

そして、記念すべき初回ゲストは、俳優・東出昌大。東出が生まれ育った地元、埼玉県さいたま市緑区(東浦和地区)の、全ての道をスタッフが9日間かけて歩き尽くす。

全ての道を歩いて見えてきたのは、地元出身の東出も知らない、東浦和の奥深い魅力。住宅街を流れる用水路が実は･･･江戸時代に作られた日本最古の○○だった!? “見沼田んぼ”の風景をモデルに作られ、教科書にも載っていたものを発見。さらに、隠れ家マフィン店や超大物漫画家の実家、ザリガニ釣りの名所など、“道を全部歩かなければ出会えなかった”地元スポットが続々登場する。

9日間かけて歩いた総距離は、なんと1074km。壮絶なリアルドキュメントVTRに、MCの有吉も「これ、スタッフに訴えられるんじゃない!?」と驚く。

スタジオでは東出の地元愛を検証する企画も。幼少期から家族で通っているというラーメン店「あじ平ラーメン」の、本物と偽物を食べ比べるクイズに挑戦するが、東出がまさかの悶絶!?

(C)TBS