東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、2025年5月にシリーズ第2弾『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』が公開され、話題を呼んだＴＴＦＣオリジナル「ガールズリミックス」シリーズより、第3弾『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』を10月に配信する。監督は坂本浩一、脚本は内田裕基の『ガールズリミックス』コンビが担当する。

今回新たに、『仮面ライダーキバ』野村静香(演：小池里奈)、『仮面ライダーギーツ』桜井沙羅(演：志田音々)が登場。本作品の主役は前作から引き続き『仮面ライダーガッチャード』の九堂りんね(演：松本麗世)が務め、『仮面ライダーW(ダブル)』の鳴海亜樹子(演：山本ひかる)がリーダーとしてガールズリミックスを引っ張る。また、前作のラストでガールズリミックスに加入した本シリーズのオリジナルキャラクター・三日月ナユタ(演：天翔天音)も登場する。

また前回は『仮面ライダー鎧武／ガイム』の湊耀子が蘇ったが、今回も死んだはずのあの女性キャラクターたちが登場。『仮面ライダーガッチャード』第32話、第33話に登場したハンドレッド四人衆のひとり、ミメイ(演：谷口布実)、続いて、『仮面ライダーガヴ』にて圧倒的なパワーでショウマたちを苦しめたグロッタ・ストマック(演：千歳まち)、『仮面ライダーウィザード』にて操真晴人とともに戦い消えていったコヨミ(演：奥仲麻琴)たちが、どのようにして蘇り、またガールズリミックスと敵対することになるのか注目したい。

野村静香に届いた「ハロウィンパーティー」の招待状は、捨てても捨てても彼女の下へと戻ってくる。怪しんだ静香は鳴海亜樹子に相談。亜樹子はガールズリミックスに新加入の九堂りんねと三日月ナユタを引き連れて、ハロウィンパーティーに潜入する。そのパーティーの主催者はまさかの…!? いったいどのようなパーティーがガールズリミックスによって繰り広げられることになるのだろうか。9月12日には本作品の15秒予告も解禁予定。

(C)東映特撮ファンクラブ (C)石森プロ・東映