通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツ「みるハコ」で、HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live(パラライ)」の初のファンフェスの生配信を実施。11月16日に横浜・ぴあアリーナMMで開催されるイベントの模様を、当日17時からカラオケルームにライブ・ビューイングする。

『Paradox Live Fanfest Dope Box』

近未来の日本を舞台に、各音楽ジャンルで人気を誇る HIPHOPチームたちが、自らの音楽で No.1 を目指してステージバトルに挑む姿を描くHIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live」。ハイレベルな楽曲の数々、声優や歌い手をはじめとするキャスト陣、個性豊かなキャラクターたちによって、多くのファンから高い支持を集めている。

今回配信を行うのは、「お楽しみ箱(Happy Box)」をテーマに、ライブステージや限定コンテンツが満載のParadox Live初のファンフェス『Paradox Live Fanfest Dope Box』。各チームによるライブパフォーマンスのほか、楽曲を手がける作家陣が出演するなど一夜限りのコラボレーションが繰り広げられる。

対象は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入する全国のカラオケルームで、視聴するためのチケットは「みるハコ」ウェブサイト特設ページで販売し、1人あたり3,500円(税込・別途室料)、3人以上のグループチケットは1ルームあたり9,000円(税込・別途室料)。

このチケット1枚で当日の生配信に加え、11月22日から12月31日までの期間中に1回、再視聴できる(別途室料)。