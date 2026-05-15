NiziUメンバーが告白！「怒られたくないから」つい嘘をついてしまったこととは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。5月13日（水）の放送では、RIKU、AYAKA、MAKOの3人が、NiziU掲示板に集まったわる〜い生徒たちの声に喝を入れていきました。

――「Too Bad」に影響を受けた悪い生徒たち？

RIKU：さて、先月発売された私たちの2nd EP「GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU」のリード曲「Too Bad」に影響を受けてしまったのか、NiziU掲示板にわる〜い生徒たちが集まってきちゃっているみたいなんですよ！

AYAKA：これは、私たちがちゃんと「ダメだ」と言わないと！

RIKU：EPのタイトルは「あなたのためのいい子はもうやめた」って意味なんです。

AYAKA：ちょっと、違うんだよね。

RIKU：履き違えちゃったら困るんですよ！「悪い子になっていいよ」っていう曲ではないので（笑）。そこを我々は教えていきたいなと思います。私たちは一応、この学校の先生なので、わる〜い子になっちゃダメだよっていうことを、しっかり言いたいと思います！ まずはAYAKA、お願いします。

AYAKA：長野県 18歳 女の子「ゆうのこんぺいとう」さんからです！ NiziU先生こんばんは！ 私は今年大学1年生になったのですが、怒られるのが怖くてつい、嘘をついてしまうことがあります。ですが、充実した大学生活を送りたいのでNiziU先生に叱ってほしいです！

RIKU：なるほどねー。

AYAKA：Too Badですねー！

MAKO：これはBadだね！

RIKU：だけど、ちょっと同情しちゃうなあ。「あかん！」とは言われへんねん（笑）。「あかんなあ……でも分かるよー！ 分かる分かる！」みたいな感じになりますね。

MAKO：だって怒られるのが怖いのは、いつになってもやっぱり変わらんよ！

RIKU：ほんまに怒られたくないもん。怖いもん！ 2人は過去に、怒られるのが怖くてついちゃった嘘とかありますか？

AYAKA：私、嘘じゃないけど、人が話してるときにめっちゃ目を見ちゃうんですけど、逆に怒られたときって「見ない方が反省してるのかな？」と思って、下を向いていたときがあって。

RIKU・MAKO：えー！

AYAKA：そうしたら「ちゃんと目を見なさい！」って言われたことはあります（笑）。

RIKU：確かに、絶対目を見たほうがいいよな（笑）。

AYAKA：そう！ でも、下向いてシュンってしてる感じを演じていたのよ、小学校の私は。

MAKO：かわいい（笑）。

AYAKA：シュンってしてたけど、逆効果だってことに気づいて「ちゃんと目を見よう」って思いました。

RIKU：いいことだと思う。私も頑張って見ようとする。MAKOちゃんは？

MAKO：小学校のときは、怒られるのが怖いから嘘ついちゃうじゃん？ つくけど「本当のことを言いなさい」って詰められると、もう嘘もつけなくなって、最終的に「実は……」ってなっちゃってた！ 問い詰められると、もう嘘つけないタイプなんよ。

RIKU：なるほどね。まあそれは、私たちは重々承知でございます（笑）。MAKOちゃんを知っているから「そうやろなー」って感じやけど。

AYAKA：そうやんね。RIKUは？

RIKU：私は嘘ではないけど、お兄ちゃんのお菓子を全部食べたんです。RIKU用とお兄ちゃん用があって全部食べたんです。で、「これ誰が食べたんやー！」って言われたんやけど、口含みながら「RIKUちゃうでー」って言って（笑）。

一同：（爆笑）。

AYAKA：いやいや、RIKUでしかないのよ（笑）。

RIKU：「絶対あんたやろ」みたいな感じで。でも謝らへんかったっていう（笑）。

MAKO・AYAKA：えー、可愛い！

RIKU：かわいいちゃうんよ！ 謝らへんかったんやで？（笑）。それこそ“Too Bad”なんですよ！

AYAKA：でも、許せちゃうなあ〜！

MAKO：しょうがない！

RIKU：でもお兄ちゃん優しいから「えー……」って言って許してくれた。そういう可愛いエピソードがあります！ 怒られるのは怖いかもしれんけど、正直に生きて、怒られないように一緒に頑張っていきましょう！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info