BE:FIRST 8月に結成"5周年"！LEO「事務所の方々やファンの存在がすごく大きかった」SHUNTOと新曲「BE:FIRST ALL DAY」の制作秘話も

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。5月9日（土）の放送には、BE:FIRSTのSHUNTOさん、LEOさんが登場！ 5月6日（水）にリリースされたシングル「BE:FIRST ALL DAY」について伺いました。

◆デビューから5年…怒涛の歩み

潮：BE:FIRSTは2021年8月結成の6人組のダンス＆ボーカルグループ。シングル「Gifted.」でデビュー後、2024年12月から初のドームツアー、2025年4月からアメリカ、アジア、ヨーロッパの全12都市を巡る初のワールドツアーを開催し、同年10月に初のベストアルバム『BE:ST』をリリース。そして、2026年8月に結成5周年を迎えられます。

遠山：この5年間だけでも活躍がすごいですね！

LEO：本当に“怒涛”というか、いろんな経験をさせてもらいました。そのなかでも、自分たちがやりたいことだったり、やりたい音楽、活動をするために、いろんな人に支えてもらったのが大きかったなって思います。また、事務所の方々だけでなく、外部の方もそうですけど、ファンであるBESTY（ベスティ）の存在もすごく大きかったなと思いますし、そこに感謝の気持ちもありつつ、だからこそ、今も“常に自分たちにプレッシャーをかける”と意識しているのは、すごくいいことかなと思います。

遠山：そこからさらにつながって、5月6日（水）に結成5周年プロジェクト第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリースされました。おめでとうございます！

SHUNTO・LEO：ありがとうございます！

遠山：曲のタイトルにグループの名前が入っているって、なかなか見たことがないなと思ったのですが。

SHUNTO：そうですね。最初のデモ段階では「本当に入れる？」と迷っていたんですけど、メンバーで「逆に斬新で面白いよね」って意見がまとまって、最終的には「絶対にこれでいったほうがいいでしょ！」みたいな感じで決定しましたね。

遠山：「BE:FIRST ALL DAY」って“ずっとBE:FIRST”という意味になると思いますが、LEOさんは、このタイトルについてどう思いますか？

LEO：僕も、こういう真っすぐな感じが大好きです。

遠山：改めて、SHUNTOさんにとって「BE:FIRST ALL DAY」はどういった楽曲になりましたか？

SHUNTO：リリースしたタイミング的にも良かったなと思いますし、今のBE:FIRSTを象徴する1曲になったなと思います。

次回5月16日（土）の放送は、LiSAさんをゲストに迎えてお届けします。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X：@JA_CDJ