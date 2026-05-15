日向坂46髙橋未来虹＆宮地すみれ 新曲「Kind of love」の第一印象を告白…髙橋「パブリックイメージと真逆」宮地「ものすごく情熱的」

5月5日（火・祝）に放送された特別番組「TOKYO FM ホリデースペシャル 遠山・潮のこどもの日だよ全員集合 in ＪＡ全農チビリンピック2026」。パーソナリティの遠山大輔と元日向坂46の潮紗理菜が、ＪＡ全農チビリンピック2026が開催された日産スタジアム西ゲート「全農お楽しみ広場」から、公開生放送でお届け！ 12時台は、ゲストに日向坂46・2代目キャプテンの髙橋未来虹さんと、四期生・宮地すみれさんをお迎えしました。本記事では、日向坂46の17枚目となるシングル「Kind of love」について伺った模様を紹介します。

◆髙橋・宮地が語る新曲「Kind of love」

遠山：日向坂46は、17枚目となるシングル「Kind of love」が5月20日（水）にリリースされます。おめでとうございます！

髙橋・宮地：ありがとうございます！

潮：デビュー7周年を迎えた日向坂46の2026年2枚目となるシングルで、センターは四期生の藤嶌果歩さんです。

遠山：キャプテンは、この楽曲を最初に聴いたときはどんなことを思いました？

髙橋：すごくびっくりしました。日向坂46って、パブリックイメージとして「明るく元気」みたいな印象があると思うんですけど、それとは真逆の楽曲というか“妖艶”な印象を受けて、これを表現するのが楽しみだなっていう気持ちでした。

遠山：確かに、曲がラテン調というか。

宮地：そうなんです。

髙橋：今までにない感じなので、パフォーマンスをするのがすごく楽しみです。

遠山：宮地さんはどうでした？

宮地：ものすごく情熱的な曲だなと思って。実際にパフォーマンスしてみると、難しさもあるんですけど、それよりも解放感が勝って、すごく楽しい気持ちで踊っています。

遠山：この楽曲は、4月に横浜スタジアムでおこなわれたライブ「7回目のひな誕祭」で初披露したんですよね？

宮地：そうなんです、サプライズで。

遠山：そのときはどんな感じでしたか？

髙橋：（ライブ中に新曲を初解禁するのが）初めての形式だったので、私たちもドキドキしていました。でも、おひさま（ファンの呼称）の皆さんが初見なのにたくさんコールしてくださって、いっぱい声を届けてくださったので、なんとか乗り切れましたね。

＜番組概要＞

番組名：TOKYO FM ホリデースペシャル 遠山・潮のこどもの日だよ全員集合 in ＪＡ全農チビリンピック2026

放送日時：5月5日（火・祝）11:30～13:00

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

ゲスト：11時台・石川佳純（全農）、高橋尚子、吉田沙保里

12時台・髙橋未来虹（日向坂46）、宮地すみれ（日向坂46）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/chibi2026/