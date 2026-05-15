日向坂46髙橋未来虹＆宮地すみれ 新曲「Kind of love」の第一印象を告白…髙橋「パブリックイメージと真逆」宮地「ものすごく情熱的」

◆髙橋・宮地が語る新曲「Kind of love」
遠山：日向坂46は、17枚目となるシングル「Kind of love」が5月20日（水）にリリースされます。おめでとうございます！
髙橋・宮地：ありがとうございます！
潮：デビュー7周年を迎えた日向坂46の2026年2枚目となるシングルで、センターは四期生の藤嶌果歩さんです。
遠山：キャプテンは、この楽曲を最初に聴いたときはどんなことを思いました？
髙橋：すごくびっくりしました。日向坂46って、パブリックイメージとして「明るく元気」みたいな印象があると思うんですけど、それとは真逆の楽曲というか“妖艶”な印象を受けて、これを表現するのが楽しみだなっていう気持ちでした。
遠山：確かに、曲がラテン調というか。
宮地：そうなんです。
髙橋：今までにない感じなので、パフォーマンスをするのがすごく楽しみです。
遠山：宮地さんはどうでした？
宮地：ものすごく情熱的な曲だなと思って。実際にパフォーマンスしてみると、難しさもあるんですけど、それよりも解放感が勝って、すごく楽しい気持ちで踊っています。
遠山：この楽曲は、4月に横浜スタジアムでおこなわれたライブ「7回目のひな誕祭」で初披露したんですよね？
宮地：そうなんです、サプライズで。
遠山：そのときはどんな感じでしたか？
髙橋：（ライブ中に新曲を初解禁するのが）初めての形式だったので、私たちもドキドキしていました。でも、おひさま（ファンの呼称）の皆さんが初見なのにたくさんコールしてくださって、いっぱい声を届けてくださったので、なんとか乗り切れましたね。
＜番組概要＞
番組名：TOKYO FM ホリデースペシャル 遠山・潮のこどもの日だよ全員集合 in ＪＡ全農チビリンピック2026
放送日時：5月5日（火・祝）11:30～13:00
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
ゲスト：11時台・石川佳純（全農）、高橋尚子、吉田沙保里
12時台・髙橋未来虹（日向坂46）、宮地すみれ（日向坂46）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/chibi2026/